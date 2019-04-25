В России появится единая онлайн-платформа для ведения всех видов учета

«Гениальный штаб», дочернее предприятие аудиторско-консалтинговой компании «Авуар» объявила о разработке единой бесплатной платформы для консолидации финансовой и управленческой отчетности в режиме онлайн.

Специализированная платформа объединяет в одном сервисе налоговый, бухгалтерский и управленческий учеты, документооборот, кадровое делопроизводство, управление банковским счетом и оценку финансовых рисков компании.

Интерфейс Genplace позволяет в одном приложении создавать и подписывать первичные документы компании, предсказывать кассовые разрывы, планировать сделки, оценивать их риски, видеть финансовые результаты в режиме реального времени.

При помощи платформы можно будет управлять банковскими платежами, автоматически проводить анализ финансовых данных и вести учет сразу по нескольким проектам одновременно.

Развитие платформы предполагает роботизацию 40% типовых бухгалтерских операций, что существенно ускорит учет.

Сервис работает следующим образом. Входящие документы попадают в бухгалтерскую базу через систему электронного документооборота, а внутренние и исходящие - через внутренний конструктор документов. Все введенные данные автоматически сверяются.

Проверка контрагентов и интеграция с банком встроены в сервис. Таким образом отчетность становится более оперативной, и управленческий учет проводится на основе бухгалтерского в режиме онлайн.

Сервис оснащен таск-менеджером и чат-ботом консультационной поддержки, а все операции можно проводить, авторизируясь через личный кабинет. Для комфортной работы с системой есть персональный менеджер.

На запуске платформа дает возможность всем желающим бесплатно вести управленческий учет и пользоваться сервисом документооборота.

Сегодня в России около 4,5 млн бухгалтеров и экономистов на зарплату которых компании тратят почти 2,5 триллиона рублей в год.