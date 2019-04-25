Samsung инвестирует 133 трлн вон в производство логических микросхем

Samsung Electronics объявила, что к 2030 г. инвестирует 133 трлн вон для укрепления своей конкурентоспособности в области производства полупроводников.

Как ожидается, инвестиционный план поможет компании к 2030 г. достичь цели и стать мировым лидером по производству не только элементов памяти, но и логических микросхем. Компания также намерена создать 15 тыс. новых рабочих мест в научно-исследовательском подразделении, чтобы укрепить свои позиции и в этой сфере.

До 2030 г. компания планирует инвестировать 73 трлн вон во внутреннюю научно-исследовательскую деятельность и 60 трлн вон в развитие производственной инфраструктуры. Согласно этому плану инвестиции в НИОКР и оборудование для производства логических полупроводников составят в среднем 11 трлн вон ежегодно.