«Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов

«Ред Софт» и «РуСофт 21» протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы СУБД Ред База Данных (производства Ред Софт) и программ «Кадры» и «Реестр государственного имущества» (производства «РуСофт 21»). По итогам был заключен двусторонний сертификат.

Программа «Реестр государственного имущества» предназначена для ведения реестра государственного и муниципального имущества, а также для обмена данными по сети Интернет между органами управления и правообладателями. Программа «Кадры» предназначена для ведения кадрового учета в организациях любой формы собственности.

СУБД «Ред База Данных» - российская промышленная СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД Ред База Данных обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Нашими специалистами проведено тестирование СУБД Ред База Данных (производства Ред Софт) с программами «Кадры» и «Реестр государственного имущества». Ранее в качестве системы управления базами данных использовался Firebird. СУБД Ред База Данных полностью подтвердила заявленные характеристики» - сказала Ковалевская А.Э., директор «РуСофт 21».

«Вместе с коллегами из «РуСофт 21» мы расширим список импорто-независимых решений, доступных на рынке. Предлагаем заказчикам использовать отечественное ПО для достижения задач по кадровому учету и ведению реестра государственного и муниципального имущества», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».