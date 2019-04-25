Huawei представила платформу Russia Site Cloud

Huawei в ходе II Форума операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи России (Russia Site Forum) представила новую облачную платформу Russia Site Cloud. Эта разработка позволяет операторам связи и инфраструктурным операторам взаимодействовать в едином цифровом поле. Облачная платформа упрощает взаимодействие между инфраструктурными и мобильными операторами, способствуя быстрому развертыванию сетей нового поколения.

Мобильные операторы, разрабатывая планирование сетей, заинтересованы в скорейшем развертывании и оптимизации своего сетевого оборудования (показатель Time to Market). В это же время инфраструктурные операторы, обладая подходящими сайтами-кандидатами, заинтересованы предоставить объекты в аренду операторам связи. Благодаря новой системе взаимодействие между теми и другими операторами значительно упрощается – теперь стороны могут обмениваться данными в режиме реального времени.

Решение уже зарекомендовало себя в других странах: им активно пользуются более 30 операторов связи и более 40 инфраструктурных операторов из 20 стран мира, при этом на платформу загружено более 100 000 сайтов. Так, благодаря системе удалось в три раза сократить время вывода на рынок базовых станций в Индонезии и в четыре раза ускорился процесс поиска и аренды площадок под строительство в Мьянме – этот процесс раньше занимал 6 месяцев, а теперь требует всего полтора.

Russia Site Cloud помогает с правильным и наиболее эффективным развертыванием сетей. С приходом новых технологий и новых операторов компании сталкиваются с перенасыщением оборудования и дефицитом места для его размещения на объектах инфраструктуры. Компания Huawei предлагает решения, которые позволяют компактно размещать оборудование на опорах двойного назначения. На платформе Russia Site Cloud уже предзагружено свыше 40 продуктовых линеек, более 600 готовых решений, а также удобные, компактные и быстровозводимые типы сайтов для размещения оборудования.

«Мы очень рады представить нашу новую платформу Russia Site Cloud. Наступает эпоха 5G, и российским мобильным и инфраструктурным операторам важно действовать сообща, чтобы развивать сети нового поколения. Теперь им будет проще взаимодействовать друг с другом, а процесс построения сетей будет проходить быстрее, эффективнее и с меньшими затратами», – сказал Марков Дмитрий, директор департамента Site Integration Services Huawei в России.