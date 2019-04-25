Huawei открыла три фирменных центра обслуживания в городах России

Huawei объявила об официальном открытии трёх фирменных центров обслуживания в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, объединяющих в себе шоу-рум, сервисный центр и розничный магазин Huawei.

В шоу-румах будут представлены самые актуальные продукты Huawei и HONOR, что позволит пользователям в регионах поближе познакомиться с новинками компании и приобрести их сразу после официального запуска в России. Сервисные центры, удобно расположенные на центральных улицах, начали работу 22 апреля.

В сервисных подразделениях центров пользователи могут получить полный комплекс услуг по гарантийному и не гарантийному ремонту, включая услугу «экспресс-ремонт» в течение 45-120 минут при наличии запасных частей.

В центрах оборудованы комфортные места для ожидания, с беспроводным интернетом для посетителей.

Адреса новых центров обслуживания клиентов. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6/2. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 33. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 36

Помимо главного многофункционального центра в Москве на Тверской улице и трёх региональных центров, компания Huawei авторизовала в России уже более 70 сервисных центров, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт смартфонов, ноутбуков, планшетов и носимых устройств марок Huawei и HONOR. Кроме того, пользователи, живущие вдалеке от сервисных центров или просто не имеющие возможности привезти сломанное устройство лично, могут воспользоваться услугой курьерской доставки устройств в сервисный центр и обратно.