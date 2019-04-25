«Эттон груп» завершила первый этап работ по созданию электронной территориальной схемы обращения с отходами Республики Карелия

«Эттон груп» сообщила о завершении первого этапа работ по созданию электронной территориальной схемы обращения с отходами Республики Карелия.

Основной целью создаваемой информационной системы является формирование единой базы данных по объектам и участникам сферы обращения с отходами, что позволит в дальнейшем моделировать и прогнозировать показатели отрасли.

Система позволит производить расчеты и получать рекомендации по максимальному извлечению вторичных материальных ресурсов, повышению эффективности их утилизации, снижению тарифного плана, уменьшению полигонного захоронения.

На первом этапе была проанализирована существующая территориальная схема, занесены данные об организациях и об образованных на 1 января 2019 г. отходах и подготовлен перечень изменений, рекомендуемых к внесению, а именно: перспективная схема потоков. Схема учитывает мощности исходя из текущей ситуации. То есть, если объект в ближайшем будущем будет перегружен, перспективная схема должна перенаправить потоки в другие объекты обращения. Также в этой схеме указываются планируемые места обработки отходов и несанкционированные свалки, которые должны быть ликвидированы к конкретной дате.

Электронная территориальная схема «Эттон груп» станет частью Федеральной электронной модели обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утверждают в компании.

Система разработана по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия для исполнения отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-фз «О внесении изменений в Федеральный Закон (89-ФЗ) «Об отходах производства и потребления».