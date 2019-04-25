«Билайн» запустил недорогой тариф для «Мобильного предприятия»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил о расширении линейки продукта «Мобильное предприятие», представив новый тариф для малого бизнеса – Lite. Разработчики «Билайна» создали простой инструмент для бизнеса в мобильном приложении. Новый Lite – это сервис без лишних функций, альтернатива Exсel и блокноту при планировании и контроле развития продаж. Он поможет предпринимателям управлять бизнесом из любой точки России с помощью одного телефона.

С помощью Lite предприниматель может анализировать входящие звонки и контролировать эффективность сотрудников компании, в приложении есть дэшборд с аналитикой. Кроме того, в мессенджере приложения можно общаться с коллегами, вести общие проекты. Другая полезная функция Lite – живая лента, которая позволяет отслеживать действия сотрудников и прослушивать запись разговоров в режиме реального времени.

Пользователи тарифа Lite также смогут отслеживать эффективность рекламных кампаний. Используя для разных кампаний разные номера телефонов и отслеживая количество поступивших по ним звонков, приложение позволяет выбрать наиболее эффективные рекламные каналы.

Приложение «Мобильное предприятие» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Новые пользователи инициируют подключение через мобильное приложение, после чего курьер «Билайна» доставляет договор и SIM-карту на многоканальный номер. Затем на почту клиента приходит логин и пароль. У приложения есть бесплатный пробный период – 15 дней, после чего стоимость минимального пакета будет составлять 600 руб. для двух пользователей, включая НДС. С ростом собственной клиентской базы и бизнеса пользователи Lite смогут перейти на основную версию, сохранив все данные, настройки и контакты из Lite.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелкома», сказала: «Сегодня "Мобильным предприятием" "Билайна" пользуются большое количество компаний по всей стране. С созданием нового тарифа Lite линейка "Мобильного предприятия" стала еще лучше отвечать потребностям микробизнеса и небольших компаний. Мы ожидаем, что это решение позволит даже самым маленьким предприятиям сделать первый шаг к технологичности бизнеса и управлению процессами. Мы помогаем малым предпринимателям развивать свое дело, используя решения "Билайн бизнес"».