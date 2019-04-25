Acronis открывает разработчикам ранний доступ к Acronis Cyber Platform

Acronis объявила об открытии широкого доступа сторонних разработчиков к своей базовой платформе Acronis Cyber Platform, чтобы стимулировать расширение функциональности и интеграцию приложений и одновременно увеличить возможности разработчиков в широкой экосистеме Acronis.

Платформа Acronis Cyber Platform является основой для всех предоставляемых компанией сервисов и включает наборы API, инструментов для разработчиков (SDK) и примеры исходного кода. Сегодня компания Acronis открывает доступ к API, который ранее был доступнен только сотрудникам Acronis и некоторым партнерам, с которыми платформа интегрируется, такими как ConnectWise, Microsoft и Google.

Используя возможности платформы, разработчики могут создавать новые источники данных, хранилища данных и функции управления, а также интегрировать свои приложения с решениями Acronis для киберзащиты. Кроме того, они могут интегрировать технологии Acronis в свои приложения, системы и облачные торговые площадки. Таким образом, независимые поставщики ПО (ISV), OEM-производители, сервис-провайдеры, продавцы ПО и конечные пользователи смогут повысить свою рентабельность и решать больше задач для себя и развивать экосистему Acronis. Сейчас компания Acronis обслуживает сообщество из 50 тысяч партнеров в канале продаж, 500 тысяч компаний и 5 млн конечных пользователей.

Запуск платформы Acronis Cyber Platform реализует идею Acronis о том, что современная киберзащита должна объединять защиту данных, кибербезопасность и приватность. В современном мире ежедневно растет и объем обрабатываемых данных, и количество вариантов их использования, а также количество их источников и хранилищ. Единственный способ полностью проконтролировать и защитить эти данные – реализовать Пять векторов киберзащиты, а именно безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных (SAPAS).

Существующие сервисы Acronis для резервного копирования, синхронизации и обмена файлами, нотаризации и аварийного восстановления уже созданы по идеологии SAPAS и построены с использование Acronis Cyber Infrastructure, Acronis Cyber Cloud и API платформы Acronis Cyber Platform.

«Расширение наших проверенных решений по киберзащите с помощью открытиия нашей платформы и ее API показывает рынку наше видение и дает ISV, OEM-производителям, сервис-провайдерам и корпоративным разработчикам возможность как расширять возможности своих приложений, и дополнять функциональность решений по киберзащите компании Acronis, так и делать их доступными для нашей партнерской экосистемы, –отметил основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов. – Мы известны высоким качеством наших разработок, и мы надеемся увидеть быстрое внедрение инноваций разработчиками во всем мире, использующими бурный рост объемов мировых данных из таких источников, как ИИ, интернет вещей, периферийные вычисления (Edge) и облака. Независимые производители ПО (ISV), OEM-производители, сервис-провайдеры и разработчики могут повысить конкурентоспособность своего бизнеса и увеличить выручку с помощью решений на Acronis Cyber Platform и доступа к партнерской экосистеме Acronis».

Доступ к платформе дает сторонним разработчикам широкие возможности работать с каждым вектором безопасности по отдельности или со всеми пятью сразу – как делает Acronis Total Protect. Новый продукт Acronis Total Protect предоставляет новый уровень киберзащиты за счет интеграции в едином решении функций резервного копирования, кибербезопасности и централизованного управления системами. Революционный продукт, который будет официально выпущен на Глобальном киберсаммите Acronis.

В рамках сегодняшнего объявления компания Acronis также сообщает, что проводит ребрендинг своих продуктов, который лучше отражает потенциал роста, который киберзащита дает самой компании и ее партнерской экосистеме.

Acronis Cyber Cloud (ранее Acronis Data Cloud) – это платформа, позволяющая сервис-провайдерам предоставлять киберзащиту эффективно и безопасно. Ближайшее обновление для Acronis Cyber Cloud 7.9 станет доступно всем клиентам и партнерам Acronis к концу апреля и будет включать среди прочих новых функций поддержку резервного копирования G Suite и защиту от криптомайнинга.

Acronis Cyber Infrastructure (ранее Acronis Software-Defined Infrastructure) – это масштабируемое решение для создания программно определяемой инфраструктуры на базестандартного оборудование и поддерживающего все виды нагрузок для работы с данными.

Фил Гудвин, директор по исследованиям компании IDC, отметил: «По оценкам исследований, в следующие пять лет будет развернуто столько же приложений, сколько за предыдущие 40 лет, и это потребует не только лучшего управления данными, но и нового уровня их защиты. Компания Acronis адаптирует свою рыночную стратегию и быстро наращивает пул партнеров в канале продаж. С выходом платформы Acronis Cyber Platform, компания позволит своим партнерам увеличивать выручку, снижать отток клиентов и получать конкурентные преймущества для бизнеса – всё это благодаря основанным на современно открытом API решениям и своей торговой площадке. Компания Acronis нацелена на киберзащиту, и новая платформа Acronis Cyber Platform должна придать ее экосистеме новое ускорение».