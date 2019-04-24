Выручка «Крок» выросла на 34,5% до 30,32 млрд рублей

«Крок» объявил итоги операционной деятельности за 12 месяцев 2018 г. Выручка компании увеличилась на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,32 млрд руб.

Чтобы предоставлять клиентам новые digital-сервисы и обеспечивать их лидерство на рынке, «Крок» в 2018 г. изменил операционную модель управления бизнесом, основываясь на лучших мировых практиках и инициативах сотрудников. Результаты этих изменений оказали положительное влияние на финансовые показатели и клиентский портфель компании.

По итогам 2018 г. количество клиентов «Крок» увеличилось на 9,4% по сравнению с прошлым годом и достигло 757. В прошлом году у «Крок» появилось 216 новых клиентов, при этом количество клиентов с высоким LTV (Lifetime Value) тоже возросло – до 373. В 2018 г. «Крок» стартовал 1391 новый проект, что также превосходит показатели 2017 г. Всего за прошлый год специалисты компании работали над 2356 проектами.

В общей выручке «Крок» по итогам 2018 г. увеличились доли новых направлений, объединенных в портфель digital-услуг. Он объединяет разработки в области виртуальной и дополненной реальности, проекты по робототехнике, облачные сервисы, аудиовизуальные комплексы и промышленные решения индустрии 4.0. Суммарно эти динамично растущие направления принесли компании 2,5924 млрд руб., составив долю 8,5% в общей структуре выручки. Основным фактором увеличения выручки этих технологических направлений стала цифровая трансформация традиционных отраслей.

Наибольший прирост выручки в отраслевом портфеле по отношению к 2017 г. наблюдается в категориях: спорт – увеличение на 138% до 1,8752 млрд руб. (6,2% от общей выручки), ритейл и торговля приросли на 52% до 3,1907 млрд руб. (10,5% в структуре выручки), финансовый сегмент вырос на 48% по отношению к 2017 г. до 7,8169 млрд руб. – на него приходится наибольшая доля выручки «Крок» – 26%. На долю госсектора в структуре выручки компании в 2018 г. пришлось 19,4% (5,8932 млрд руб.)

В 2018 г. со стороны ритейла наблюдался интерес к решениям на основе глубинной аналитики и машинного обучения, а также услугам, которые помогают улучшать клиентский опыт и управлять лояльностью покупателей. Решения индустрии 4.0, IIoT, а также основанные на виртуальной и дополненной реальности пользовались спросом у заказчиков из промышленного сектора. Клиенты из финансового сегмента активно внедряли голосовых роботов-помощников, чат-боты и решения, призванные персонализировать банковские предложения и перевести коммуникацию с клиентом на ценностный уровень.

В 2018 г. «Крок» продолжил развитие собственных продуктов и сервисов: вывел на рынок решение для мониторинга состояния помещения в ЦОД на основе IoT, интеграционное ИТ-решение для промышленной безопасности и охраны труда «цифровой рабочий», представил прототип удаленного ассистента на основе AR – Remote Assistant, безопасную песочницу для пилотирования на основе облака «Крок», разработал прототип мониторинга промышленных объектов с помощью дронов.

В 2018 г. доля услуг консалтинга в выручке «Крок» составила 3,8%, увеличившись в денежном эквиваленте на 17% по отношению к показателям 2017 г. - до 1,16 млрд руб. Проекты по организации корпоративных сетей и передача данных выросла на 9% к показателям прошлого года, составив 3,9% от совокупной выручки – увеличившись в денежном выражении до 1,181 млрд руб.

По сравнению с 2017 г. услуги поддержки показали рост на 7%, достигнув 6,1055 млрд руб. Еще 29,3% от совокупной выручки ИТ-компании в 2018 г. пришлось на услуги интеграции. Направление вычислительных комплексов выросло на 171%, системы хранения данных продемонстрировали прирост в 167%. Направления электромеханических и слаботочных систем в категории «услуги» выросло в 2 и 4 раза соответственно. Такая доля классического бизнеса связана с сохранением тренда на модернизацию ИТ-инфраструктуры компаний и ее адаптацией под новые цифровые потребности. В 2018 г. клиенты компании демонстрировали спрос на проекты по направлению голосовых решений, созданию цифровых макетов предприятий; услуги по повышению эффективности каналов дистанционного обслуживания, услуги дата-центров и поддержки системного ПО.

Позитивное влияние на выручку «Крок» в 2018 г. оказали проекты по созданию ИТ-инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу и оснащение современными инженерными и ИТ-системами крупнейших спортивных объектов России. Еще одним существенным фактом увеличения выручки стали проекты по созданию инфраструктуры для ряда системно значимых банков, федеральных ведомств и министерств, крупнейших федеральных торговых сетей, добывающих и нефтехимических компаний, в том числе в результате развития корпоративных цифровых инициатив.

В конце 2017 г. «Крок» анонсировал цифровую трансформацию компании – инициативу по изменению подходов к разработке продуктов и созданию новых точек роста для бизнеса клиентов. Переход к новой модели предполагает развитие собственных сервисов и продуктов «Крок», удовлетворяющих потребностям клиентов в прорывных инновациях и обеспечивающих их конкурентными преимуществами на своих рынках. Кросс-функциональные команды, в состав которых вошли специалисты по маркетингу и аналитике, программисты и ИТ-инженеры, менеджеры по развитию бизнеса и управлению персоналом, сформировали новый облик ИТ-компании. Теперь каждый бизнес-процесс ориентирован на достижение максимально высокого уровня сервиса для клиентов и партнеров экосистемы «Крок», а также создание дополнительной ценности для их конечных пользователей. За первый год трансформация коснулась более половины бизнес-подразделений «Крок», а непосредственное участие в ней принял каждый 7 сотрудник.