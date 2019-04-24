«Русполимет» запустил единую интегрированную систему управления на базе SAP S/4HANA

«Русполимет», металлургическая и металлообрабатывающая компания с полным производственным циклом, запустила единую интегрированную систему управления на платформе SAP S/4HANA. Партнер проекта – компания «АСАП консалтинг». На базе SAP S/4HANA «Русполимет» планирует к 2022 г. провести масштабную цифровую трансформацию предприятия на основе принципов индустрии 4.0.

Теперь все процессы компании – планирование и управление производством, запасами, затратами, финансами, бухгалтерский и налоговый учет, закупки, аналитика и отчетность объединены на единой ИТ-платформе, которая может быть оперативно настроена под текущие нужды. В результате удалось создать систему сквозного контроля качества во всех подразделениях компании, сократить сроки поставок продукции клиентам, получить доступ к оперативной аналитике, повысить производительность, отмечают Все это, в свою очередь, позволило гораздо быстрее принимать управленческие решения, повысило инвестиционную привлекательность компании и доверие со стороны партнеров.

В дальнейшем «Русполимет» также планирует внедрить решения по управлению человеческим капиталом (SAP HCM), техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОРО), оптимизации планирования производства (АРО), CRM, использовать расширенную аналитику и мобильные приложения.

«Внедрение инновационной ИТ-платформы – это первый шаг в долгосрочной программе по цифровизации предприятия и перехода к принципам индустрии 4.0. Кроме того, масштабные технологические новшества позволят компании изменить не только бизнес-процессы, но и сознание людей. Каждый из сотрудников сможет повысить свои компетенции, а "Русполимет" – подтвердить звание компании мирового уровня и наиболее привлекательного работодателя в регионе», – отметил Сергей Кручинин, член совета директоров «Русполимета».

«Многие промышленные предприятия идут по пути внедрения инноваций, потому что это верный способ повысить производительность и увеличить доход. Наша платформа SAP S/4HANA позволяет реализовать комплексный подход – объединить и оптимизировать текущие бизнес-процессы, сделав их более технологичными, а также дает возможность в дальнейшем интегрировать в ИТ-ландшафт инновационные решения с элементами машинного обучения, искусственного интеллекта и т.д.», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«"Русполимет" – современная амбициозная компания в плане развития цифрового производства. Мы уверены, что реализация масштабного полнофункционального проекта по внедрению системы SAP S/4HANA обеспечит более высокую скорость работы предприятия, увеличит эффективность бизнес-процессов за счет качества принимаемых решений, повышения прозрачности и управляемости. Реализация этого инновационного проекта - один из признаков того, что компания с успехом осваивает новые горизонты цифровизации и может строить дальнейшие планы по развитию на будущее», – отметил генеральный директор «АСАП консалтинг» Валерий Воробьев.