Подтверждена совместимость ПО «Элар Контекст» с ОС Альт 8 СП

Российский программный комплекс «Элар Контекст» прошел полный цикл тестирования на совместимость с операционной системой «Альт 8 СП» компании «Базальт СПО».

Сертификационные испытания были проведены специалистами компаний «Базальт СПО» и «Элар». Результаты тестирования полностью подтвердили совместимость и корректность работы платформы «Элар Контекст» и операционной системы «Альт 8 СП».

Отечественная ECM-система нового поколения «Элар Контекст» - это решение для автоматизации документационных и бизнес-процессов, которое выбирают заказчики из различных сфер бизнеса и госуправления. Являясь кроссплатформенным и масштабируемым продуктом, система работает с различными видами операционных СУБД и системами управления баз данных.

Модульная архитектура «Элар Контекст» обеспечивает безопасное хранение неограниченного объема данных, гибкое масштабирование и реализацию решений разного уровня, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. «Кроссплатформенность и возможность гибкой интеграции всегда были преимуществами нашей программной платформы. На волне импортозамещения заказчики стараются расширить стек отечественных технологий и охватить прикладное, общесистемное и инфраструктурное ПО, - сказал начальник отдела развития ЕСМ решений и сопровождения продаж корпорации «Элар» Александр Кузнецов. - Это неизбежно влечет к взаимодействию большого количества разработчиков и их продуктов. Поэтому сегодня, дабы исключить незапланированные риски, производители программного обеспечения обоюдно заинтересованы в подтверждении совместимости своих решений, что и происходит в рамках проведения совместных испытаний».

Платформа «Элар Контекст» зарегистрирована в реестре отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК и имеет ряд партнерских сертификатов для построения комплексных интеграционных решений.

Альт 8 СП –защищенная операционная система с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которой можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.