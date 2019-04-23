Software AG представила Alfabet FastLane

Software AG объявила о релизе Alfabet FastLane — нового решения в рамках концепции «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое предлагает организациям средства управления ИТ-портфелем (IT Portfolio Management, ITPM) для координации и оптимизации своего ИТ-ландшафта. Alfabet FastLane поставляется с предварительно сконфигурированными инструментами анализа портфеля, встроенными отчетами и информационными панелями, которые помогают найти ответы на часто задаваемые вопросы в отношении портфеля.

Решение также содержит пошаговые инструкции по вводу данных и рекомендации пользователям при выполнении задач. Воплотив в себе многолетней передовой опыт лидера рынка ITPM, решение Alfabet FastLane предоставляет ИТ-директорам и другим топ-менеджерам ИТ-сферы практичный апробированный инструмент, который можно использовать для повышения гибкости бизнеса и ИТ, оптимизации операционной эффективности и управления расходами на ИТ.

В процессе внедрения инструмента для управления своим ИТ-портфелем организации зачастую вынуждены тратить много времени и усилий, чтобы довести продукт до такого уровня, когда сотрудники смогли бы принимать грамотные решения по изменениям в бизнесе и ИТ с минимальными рисками. Способность ИТ надежно поддерживать инициативы бизнеса ставится под сомнение, а эффективность организации снижается.

Alfabet FastLane не требует установки, настройки или обучения. Навигация по продукту интуитивно понятна, загрузка данных портфеля проста, а результаты анализа, необходимые для непосредственного принятия решений, предоставляются в готовом виде, для последующего использования. Восемнадцать готовых отчетов («Бизнес-вопросы» в Alfabet FastLane) отвечают на вопросы, связанные с управлением, прозрачностью, рационализацией, составлением планов и рисками. Эти отчеты затрагивают такие аспекты ИТ-портфеля, как количество приложений, избыточность портфеля, архитектурные зависимости, затратообразующие факторы, использование конфиденциальных данных и технические недостатки. Alfabet FastLane позволяет организациям сосредоточиться на важных данных для ускорения окупаемости, не отвлекаясь на связанные с ITPM-инструменты и процессы.

«Динамичность бизнес-среды наших заказчиков значительно возросла в результате цифровизации и глобальной конкуренции. Гибкость становится критически важна, поскольку у растущих компаний нет ни времени, ни возможностей для создания собственных систем управления портфелем и ИТ-ландшафтами, которые постоянно увеличиваются в размере, а их структура становится все сложнее. Многолетнее партнерство Software AG с лидерами в области стратегического планирования и управления портфелями позволило нам понять те аспекты, которые действительно важны для ИТ с точки зрения стимулирования бизнес-инноваций, – сказал д-р Штефаг Зигг, директор по продуктам Software AG. – Alfabet FastLane предоставляет готовые к использованию инструменты, и такой подход полностью удовлетворяет потребности небольших ИТ-отделов и компаний, предпочитающих программные продукты с поддержкой самостоятельной работы, которые помогают им быстро получать отдачу».

Быстрое развертывание ITPM-системы и мгновенная реализация. Это предложение вполне характерно для SaaS – настройка и внедрение не требуются. Мгновенная реализация благодаря заранее определенным бизнес-вопросам, отчетам и ролям, а также простой управляемой загрузке данных. Возможность сосредоточиться на создании корпоративного репозитория вместо настройки инструментов. Мгновенный доступ к значимым практическим идеям в отношении ИТ, направленным на улучшение поддержки бизнеса.

Решение позволяет управлять бизнес-портфелями, портфелями приложений, информации и технологий через единый и простой в использовании интерфейс, обеспечивая немедленное понимание уровня управления данными и их полноты с охватом всех портфелей, что позволяет выделить потенциальные направления для действий и найти пробелы в понимании архитектуры.

Решение соотносит управление ИТ-портфелем с целями бизнеса, гарантируя успешное применение системы ITPM и получение реальной отдачи. Alfabet FastLane дает ответы на актуальные для бизнеса вопросы, помогая анализировать портфели и мгновенно получать аналитические данные с помощью предварительно настроенных отчетов и готовых к использованию графических информационных панелей.

Каждые две недели выпускаются обновления для продуктов, включающие в себя новые функции, разработанные в сотрудничестве с клиентами Alfabet FastLane.