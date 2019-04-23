Подтверждена совместимость Videomost с ОС семейства «Альт»

«Базальт СПО» и Spirit объявили об успешном завершении тестирования программного сервера и клиентов для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций Videomost производства Spirit и операционных систем (ОС) семейства «Альт» разработки компании «Базальт СПО».

В результате тестирования подтверждена полная совместимость и корректность работы сервера и клиентов Videomost с операционными системами «Альт линукс СПТ 7», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт образование 8», «Альт 8 СП», «Альт сервер 8», что позволяет рекомендовать ВКС сервер и клиенты Videomost для работы на операционных системах семейства «Альт».

Videomost – программный продукт российской компании Spirit для проведения многоточечных видеоконференций на ПК, Mac, планшетах и смартфонах для корпоративных клиентов и государственных организаций. Videomost позволяет развивать, дополнять и замещать имеющуюся коммуникационную инфраструктуру, построенную, как правило, на базе решений крупных иностранных вендоров (включая Microsoft, Polycom, Cisco, Avaya, Huawei).

Использование сервера Videomost, работающего на ОС Linux, включая операционные системы семейства «Альт», помогает заказчикам исполнять требования по импортозамещению и обеспечивает санкционную устойчивость продукта, так как Videomost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом взаимодействует и с популярными продуктами Microsoft (Exchange, Outlook, Active Directory, Skype), и с широко используемым СПО, включая СУБД.

«Альт линукс СПТ 7», «Альт 8 СП», «Альт рабочая станция 8», «Альт рабочая станция К 8», «Альт образование 8», «Альт сервер 8» – операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с помощью которых можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.