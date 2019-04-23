Directum представила Synerdocs 2.29

Directum представила новую версию ПО Synerdocs 2.29. В новой версии Synerdocs можно заполнять сведения о сдаче груза, отказывать в подписании документов и отправлять уведомления об уточнении — эти и другие изменения уже доступны в сервисе.

В разделе №7 «Сдача груза» бумажной транспортной накладной указывается время фактического прибытия и отправления груза, а также отражаются сведения о его количестве и состоянии. Теперь грузополучатель может заполнить эти данные и в электронном документе:

В случае, если контрагент некорректно оформил транспортную накладную, можно отказать в подписании и отправить уведомление об уточнении с перечнем ошибок.

Информация об отказе отображается в сервисе: статус документа принимает значение «Запрошено уточнение», а указанная причина отказа появляется в карточке

Найти транспортные накладные в списке всех входящих или исходящих документов теперь можно за пару кликов. Для этого добавлен новый параметр фильтрации.

Чтобы список транспортных накладных всегда был под рукой, можно создать закладку для быстрого поиска и настроить фильтр по типу документа «Транспортная накладная».