«Алвиса» внедрила SAP Analytics Cloud

ГК «Алвиса», специализирующаяся на производстве и реализации алкогольной продукции, сообщила о том, что оптимизирует бизнес-процессы и повышает скорость принятия решений с помощью SAP Analytics Cloud (SAC). Благодаря внедрению SAP Analytics Cloud компания визуализировала отчетность по таким показателям как: данные по продажам, поступление денежных средств, отчеты по отгрузкам, по наличию товара и т.д. Решение было внедрено за четыре месяца, партнером выступила компания Terralink. В дальнейшем «Алвиса» планирует расширить возможности платформы SAP Analytics Cloud, реализовав дополнительные модули, в том числе по прогнозированию спроса.

Основная цель проекта – оперативно, в удобном формате и на любом устройстве, в том числе удаленно, получать ежедневную отчетность, чтобы в автоматическом режиме рассчитывать цели по продажам до уровня регион/магазин. Система анализирует как внутреннюю отчетность компании, так и статистику из внешних источников. Это позволяет сотрудникам и топ-менеджерам «Алвиса» самостоятельно настраивать необходимые фильтры и получать любые срезы без привлечения аналитиков, как это было раньше. Сегодня отчеты из системы SAP Analytics Cloud используют все топ-менеджеры компании – президент, генеральный директор, директор торгового дома, директора дивизионов и регионов, а также сотрудники логистического отдела.

«Быть лидером на рынке – это значит уметь быстро принимать решения и их реализовывать. Мы выбрали решение SAP Analytics Cloud, чтобы повысить качество принятия управленческих решений за счет удобной, легкой в использовании, автоматизированной отчетности. Около половины сотрудников нашей компании работают «в полях» и нам важно, чтобы они могли оперативно посмотреть необходимую аналитику в режиме реального времени с любого устройства, в частности с мобильного телефона. Кром того, SAP Analitics Cloud – это облачное решение, что позволяет нам обходится без дополнительных инвестиций в оборудование и легко масштабировать платформу дальше», – сказал Иван Маликов, заместитель генерального директора по автоматизации и производству группы компаний «Алвиса».

«Ежедневная отчетность – важный инструмент бизнеса для дистрибуторов и производителей продукции, поэтому его усовершенствование должно быть недорогим, иметь понятные сроки внедрения, быть простым и надежным в использовании. Все эти элементы сочетаются в нашем решении SAP Analytics Cloud, позволяя компаниям самостоятельно настраивать необходимые модули и пользоваться удобной моделью подписки из облака», – сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.