Российские разработчики выводят на рынок новую ERP

Презентация новой отечественной информационной системы управления бизнесом ТУРБО ERP

21 мая в Москве состоится презентация новой отечественной информационной системы ТУРБО ERP. Организует мероприятие команда разработчиков «ТУРБО», которая с 1988 года создает ИТ-решения для управления бизнесом. Презентация пройдет в Башне Северная Москва-Сити, конференц-зале «Полюс». Доступны форматы очного участия и онлайн-трансляции.

Команда «ТУРБО» расскажет о новом интерфейсе и технических решениях, а также продемонстрирует скорость расчетов и возможности аналитики. Практическим опытом использования решений «ТУРБО» поделятся топ-менеджеры «Алмаз-Антей», BERG, Gorenje, Райффайзенбанка и Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Участники узнают о том, как «ТУРБО» справляется с большим объемом данных и операций, какие управленческие процессы доверяют «ТУРБО» и опыте использования решений в международных компаниях. Ведущие бизнес-консультанты дадут рекомендации, как провести инновации в компании и на что обратить внимание при выборе программных продуктов и реализации проектов.

Для желающих увидеть ТУРБО ERP и решения партнеров в действии будут работать демонстрационные стенды. Участие бесплатное, очное и онлайн, по предварительно регистрации.

Программа и регистрация доступны по ссылке.