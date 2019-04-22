Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени

Cisco объявила о том, что новый госпиталь ГК «Мать и дитя», открытый в Тюмени, оснащен сетевой инфраструктурой на продуктах Cisco. Решения помогают объединить новейшее медицинское оборудование в единую защищенную систему, автоматизируют множество рабочих процессов и позволяют собирать данные для аналитики. Построенная цифровая среда повышает качество и скорость обслуживания больных и делает эффективнее работу медперсонала.

Группа компаний «Мать и дитя» – один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России. Новый госпиталь в Тюмени занимает площадь 15 тысяч кв. м. и предлагает пациентам медицинские услуги по более чем 20 направлениям, включая акушерство, гинекологию, хирургию, кардиологию, лабораторную диагностику и т.д. Обеспечивать высокий уровень этих услуг позволяет сетевая инфраструктура, построенная на оборудовании Cisco. Она помогает поддержать бесперебойную работу новейшего оборудования, предоставляет возможность сбора аналитических данных, автоматизирует бизнес-процессы, а также обеспечивает безопасность.

«С помощью решений Cisco персонал нового госпиталя получил доступ к информационным медицинским системам, которые являются основным цифровым инструментом работы, обеспечивающим качество и прозрачность медицинских услуг и повышающим скорость их оказания, – сказал Леонид Ткаченко, ИТ-директор ГК «Мать и дитя». – Построенная на основе решений Cisco цифровая среда позволила нам автоматизировать многие рабочие и бизнес-процессы, а также обеспечить пациентов необходимыми сервисами. Например, благодаря цифровому IP-телевещанию, проведенному в палаты, Wi-Fi, специализированной оперативной медицинской связи и многому другому удается сделать пребывание пациентов более комфортным».

Для построения корпоративной распределенной сети в новом госпитале были установлены маршрутизаторы Cisco ISR 4331 на базе модульной операционной системы IOS XE и внедрена технология Cisco Intelligent WAN (IWAN). С ее помощью динамическая маршрутизация трафика приложений осуществляется с учетом качества каналов связи (задержки и потери в каналах). Это позволяет поддерживать требуемые производительность приложений и конфиденциальность передаваемых данных, контролировать использование полосы пропускания и состояние соединений WAN. Ядром сети коммутации служат коммутаторы Cisco Catalyst серии 9000, важной особенностью которых является возможность работать в составе сетевой фабрики Cisco DNA.

«На базе наших решений для построения сетевой инфраструктуры медицинские учреждения могут оснащаться новыми сервисами, которые помогают удовлетворять самые современные требования в области цифровой трансформации здравоохранения, – сказал Георгий Ножкин, менеджер Cisco по работе с заказчиками. – Мы рады тому, что ГК «Мать и дитя» сделала ставку на инновационные решения Cisco и тем самым повысила эффективность работы врачей и комфорт пациентов, а также на годы вперед обеспечила больницу цифровым фундаментом, на основе которого можно внедрять передовые медицинские услуги».