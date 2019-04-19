«Ронави логистические системы» создала решение для управления складскими роботами с помощью SAP EWM

«Ронави логистические системы» разработала программно-аналитический комплекс для управления роем складских роботов с помощью системы SAP EWM.

Созданная при участии входящих в инвестиционную сеть фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Техноспарк» и наноцентра «Т-нано», компания «Ронави логистические системы» разрабатывает программу управления роботизированными складами. Программа Robotics Management System позволяет управлять складскими роботами в интеграции с программой управления складом (WMS).

«Проще говоря, мы делаем универсальный софт для управления флотом роботов, который позволяет соединить, с одной стороны, складских роботов различных производителей, с другой стороны – различные программы управления складом. Фактически мы продлеваем действие программы управления складом на внутреннюю транспортную систему, функционирующую как рой роботов», – отметил генеральный директор «Ронави логистические системы» Олег Чурилов.

Интеграция логистических роботов Ronavi с SAP осуществлена в партнерстве с компанией Teamidea – партнером SAP.

Компания «Ронави логистические системы» убеждена, что программа для интеграции систем управления роботами и складом нужна не только владельцам существующих роботизированных складов, но и проектировщикам и интеграторам складских решений. Программа позволяет смоделировать роботизированный склад и сравнить стоимость владения им и обычным складом «человек к товару».