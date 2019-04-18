«Росэлектроника» представила решения для цифровизации электроэнергетики

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил программный комплекс «КОТМИ-росэл» для построения автоматизированных систем управления энергообъектами и интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Представленная продукция, по данным холдинга, уже эксплуатируется на энергетических объектах в России.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, передачи данных «Росэлектроники» применяются на энергообъектах Тверской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан. «Росэлектроника» внедряет автоматизированную систему оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе «КОТМИ-росэл» на энергообъектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Решение позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением телеметрической информации состояния электрических сети в диспетчерских пунктах и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

«Цифровизация энергосетевого комплекса России – амбициозный проект национального масштаба. Для его реализации необходимо применять эффективные и надежные технологии, так как речь идет о модернизации критически важной инфраструктуры, от работы которой напрямую зависит жизнь людей и функционирование стратегических объектов», – отметили в «Росэлектронике».