ЕВРАЗ сократит операционные затраты на закупки с помощью SAP Ariba

SAP и ЕВРАЗ завершили проект внедрения облачного решения SAP Ariba Catalog. Новая система позволит ЕВРАЗу сократить цикл закупки, повысить точность исполнения заказов, а также сократить операционные затраты при закупках на 10%.

Раньше заявки на закупки в ЕВРАЗе оформлялись с использованием стандартных решений SAP ERP, но с сохранением ручных операций в процессе обработки потребности. Ключевая цель внедрения SAP Ariba Catalog – сделать процесс закупок простым, прозрачным и понятным для сотрудников всех подразделений компании.

Новый IT-инструмент позволит оптимизировать заказ необходимых материалов, существенно сократив цепочку документооборота и затраты на исполнение закупочного процесса. В реальном времени заявители, выбрав в качестве источника поставки каталоги поставщиков, смогут оформлять заявки на приобретение товаров: от канцелярии до строительных материалов. Каталог SAP Ariba дает поставщикам возможность загружать свой ассортимент с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса. На текущий момент к системе подключены предприятия ЕВРАЗа в дивизионах Урал и Сибирь, количество пользователей системы составляет 600 человек. В планах компании - довести количество пользователей до 2000 человек и в 10 раз увеличить количество поставщиков.

«Внедрение SAP Ariba – это следующий шаг ЕВРАЗа к простым и понятным закупкам. Автоматизированная система, объединившая лучшие мировые практики, позволит сотрудникам самостоятельно выбирать через удобный интерфейс каталога поставщиков и оформлять заявки на те товары, которые им необходимы. Это позволит повысить точность закупок, сократить время обработки потребности, а также поможет нам свести ручные процессы к минимуму. Как результат – у сотрудников появится больше времени на решение стратегических задач», - отметила Ирина Тивилева, руководитель проекта Дирекции по снабжению ЕВРАЗ.

«Мы рады, что ЕВРАЗ сможет оценить бизнес-сеть, которая сегодня насчитывает более 3 миллионов компаний по всему миру. Облачное решение SAP Ariba пользуется успехом во всем мире благодаря единому пользовательскому интерфейсу, удобному входу в систему, а также возможности сравнивать поставщиков и выбирать самых надежных из них. Таким образом, компании снижают трудозатраты и получают налаженный инструмент для качественных закупок и поставок: точно в срок и по оптимальным ценам», - сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.