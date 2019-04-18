Банк «Открытие» представил индекс цифровизации бизнеса

Банк «Открытие» и Аналитический центр НАФИ в январе-феврале 2019 г. провели масштабное исследование готовности предприятий МСБ Москвы и российских регионов к цифровой модели бизнеса. На основании опроса подготовлен первый в России Индекс цифровизации бизнеса (Business Digitalization Index). Он интегрирует пять частных индексов.

Средства передачи и хранения информации - использование мобильного интернета, широкополосного доступа в интернет, облачных сервисов и т.д.

Интеграция цифровых технологий в бизнес-процессы – практика внедрения CRM-системы, интранета, чат-ботов, автоматизированных систем управления персоналом и т.д.

Использование интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг – сайта, социальных сетей, мессенджеров и т.д.

Информационная безопасность - внедрение культуры защиты цифровой информации, использование специализированных антивирусных программ.

Человеческий капитал - развитие цифровых компетенций у руководства и сотрудников компании.

Индекс BDI может принимать значения от 0 процентных пунктов (минимум) до 100 п.п. (максимум) и рассчитывается как среднее арифметическое между значениями пяти частных индексов. По данным на первый квартал 2019 года, Индекс цифровизации российского бизнеса (BDI) в среднем по стране составляет 34 п.п. из 100 возможных.

Наиболее высокие показатели показали индексы использования компаниями цифровых средств передачи и хранения информации (43 п.п.), интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы (39 п.п.) и применения интернет-инструментов для продвижения товаров и услуг (38 п.п.).

На самом низком уровне находятся частные индексы информационной безопасность компании (33 п.п.) и развития цифровых компетенций у сотрудников (15 п.п.).

Индекс цифровизации московских компаний на 10 п.п. выше индекса для региональных компаний - 42 п.п. против 32 п.п.

Московские компании опережают региональные по значениям всех частных индексов. Наибольшие различия между московскими и региональными компаниями отмечены в области интеграции цифровых технологий в бизнес-процессы (51 п.п. против 38 п.п. соответственно), в информационной безопасности (42 п.п. против 32 п.п.), а также использовании средств передачи и хранения информации (51 п.п. против 41 п.п.).

Московские компании более эффективно используют интернет как инструмент продвижения своих товаров и услуг. Больше половины московских компаний (57% против 26% в регионах) имеют полноценный сайт с детальной информацией о компании и ее деятельности. Также у трети организаций, зарегистрированных в Москве (36% против 28% в регонах), есть страница в социальных сетях. Среди московских предпринимателей по сравнению с региональными существенно выше доля тех, кто размещает рекламу в интернете (49% против 39% в регионах) и продвигает сайт компании в поисковых системах (41% против 31% в регионах).

В российских компаниях по-прежнему уделяется мало внимания вопросам информационной безопасности. Утвержденную политику информационной безопасности имеет лишь каждая третья компания в Москве – 33%, и каждая четвертая в регионах – 25%. У трети региональных компаний вообще нет систем обеспечения информационной безопасности (35% против 20% в Москве).

И московские, и региональные компании пока уделяют мало внимания обучению сотрудников в области цифровых технологий – 89% компаний в Москве и 94% региональных компаний ни разу не организовывали образовательные программы в этой сфере для своих сотрудников. При этом 47% опрошенных руководителей московских компаний и 53% региональных отмечают, что необходимости в проведении образовательных курсов нет. Еще 33% предпринимателей в Москве и 24% в регионах считают, что подобные тренинги нужны только тем сотрудникам, кто непосредственно связан с цифровыми технологиями.

Переход к цифровизации дает ряд преимуществ как для самих компаний, так и для государства. Для предпринимателей плюсы внедрения новых технологий выражаются в сокращении издержек компании, повышении производительности труда, оптимизации процессов взаимодействия с клиентами. Государство заинтересовано в упрощении административных процедур, оптимизации процесса регулирования деятельности МСБ и, как следствие, росте сегмента малого и среднего бизнеса.

При этом сами предприниматели недостаточно хорошо информированы о возможностях, которые открывает цифровизация, не всегда готовы инвестировать во внедрение новых технологий и обучение сотрудников цифровым компетенциям.

Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова отметила, что большинство предпринимателей (71%) считают, что цифровизация бизнес-процессов даёт преимущества компании в развитии бизнеса.

«Цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создаёт новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. При этом низкий уровень осведомлённости о возможностях цифровых технологий. Банк «Открытие» предоставляет клиентам малого бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации», - сказала Надия Черкасова.

Гузелия Имаева, генеральный директор, аналитический центр НАФИ, отметила: «Для успешной цифровой трансформации бизнеса необходимо не только внедрять цифровые технологии, пользоваться самыми новыми инструментами для построения бизнес-процессов и защиты информации в компании, но и создавать особую корпоративную культуру, направленную на освоение новых технологий. Сотрудники должны находиться в постоянном развитии и получать самую современную и актуальную информацию о трендах в области цифровизации для их сферы бизнеса. Для этого руководителю важно обучаться самому и организовывать тренинги и дополнительные курсы по получению новых знаний и практики для своих сотрудников».