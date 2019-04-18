«Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада

Пивоваренная компания «Балтика» внедрила новое мобильное приложение «Аудит логистика», которое помогает сотрудникам проводить аудит склада, что позволяет оптимизировать складскую логистику, а также является очередным шагом в реализации принципов безбумажного офиса. ИТ-решение было разработано российской компанией «Монолит-инфо».

Новая разработка, внедренная в компании «Балтика» – это шаг к автоматизации аудита, который позволяет добиться точности в сборе аналитической информации. Мобильное приложение «Аудит логистика» позволяет оперативно планировать и контролировать деятельность сотрудников, осуществляющих аудит складских помещений. Сегодня новое приложение используют для проведения аудита 48 складов ответственного хранения и 3PL-складов, 313 складов дистрибьюторов компании во всех регионах России. В перспективе мобильное приложение «Аудит логистика» будет использоваться в других компаниях Carlsberg Group региона Восточная Европа.

По данным «Балтики», в результате использования нового приложения время проведения аудита сократилось на 60% (с 3-4 часов до 1-1,5 часов). В связи с этим появилась возможность проводить 2-3 аудита в день на складах, находящихся в одном городе, что снизило время командировок и командировочных расходов. Автоматизация обработки результатов аудитов и точность итоговых данных стала равна 100% за счет исключения ошибок при занесении данных вручную. Время обработки данных сократилось на 80% – формирование результатов и итоговой отчетности происходит сразу после нажатия кнопки «Завершить».

Новая система позволяет провести продуктивную работу по выявлению нарушений на складах компании и партнеров. При помощи приложения сотрудники могут осуществлять оперативный контроль за устранением выявленных нарушений. Все результаты аудита подтверждаются фотографиями, что снижает риск ошибочного аудиторского мнения сотрудника.

Сергей Сучков, старший директор по логистике региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», сказал: «Неэффективная работа склада может привести к штрафам со стороны клиентов и даже приостановке договорных отношений. Для предотвращения таких ситуаций необходим постоянный аудит складов. Новое приложение – это именно то, что делает данный процесс точным, быстрым и эффективным. Реализация процесса автоматизации потребовала провести изменения в существующих бизнес-процессах. В этом смысле, как мне кажется, была выбрана довольно удачная модель старта проекта – быстрый запуск на уже имеющейся функциональности "Монолит-аудит" и agile-подход в дальнейшем развитии – планируемое расширение функциональности было поделено на малые блоки, каждый из которых рабочая группа оперативно реализовывала, внедряла и совершенствовала на основании обратной связи от пользователей. По мнению наших экспертов, данная разработка является уникальной, как в рамках Carlsberg Group, так и в других компаниях FMCG-сектора».

Приложение имеет удобный интуитивно понятный интерфейс с подсказками и инструкциями, доступными на каждом шаге визита, отмечают в компании. Благодаря этому аудит склада может выполнить любой сотрудник компании. Пользователь может видеть на экране все склады в своем регионе, найти нужный склад по адресу или наименованию, запланировать визит и построить маршрут проезда к нему.

Специальный интерфейс приложения «Аудит логистика» разработан для логистических партнеров компании – дистрибьюторов и поставщиков продукции. Он позволяет получить доступ к результатам проведения аудита складов партнеров, знакомит с деталями проведенного аудита, сообщает об устранении замечаний, выявленных в ходе прошедшего аудита, дает возможность подтвердить фактическое выполнение работ с документами и фотографиями.

Юрий Герлих, руководитель департамента консалтинга и внедрения компании «Монолит-инфо»: «В основе разработки мобильного приложения "Аудит логистика" стояла идея создать удобное и эргономичное приложение, позволяющее любому ответственному исполнителю компании "Балтика" провести анализ качества использования складских помещений партнеров компании. Встроенные средства управления "аудиторами" позволяют максимально эффективно использовать человеческие и временные ресурсы. А сервисы взаимодействия с логистическими партнерами делают максимально прозрачным как сами процессы аудита, так и процессы устранения замечаний по результатам аудита. Количество сервисов и функциональность мобильных приложений на "Балтике" постоянно растут. А это означает, что службы компании чувствуют отдачу от мобильных технологий».