SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы

SAP CIS объявила о переносе решения SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД, оно будет доступно с мая 2019 г. Облачная платформа SAP S/4HANA поможет российским клиентам быстрее и с меньшими затратами перейти от традиционного ERP к интеллектуальному предприятию, управляемому данными.

Облачные технологии остаются одним из главных направлений развития бизнеса SAP. Компания, как провайдер полного цикла облачных технологий и сервисов, стремится перенести максимум ключевых решений в российский дата-центр. По собственным данным, SAP – единственный в России вендор с собственным ЦОДом, с 2014 г. здесь размещены SuccessFactors, Ariba, IBP, портфолио продуктов SAP Customers Experience, платформа для разработки SAP Cloud Platform.

В мае 2019 г. в ЦОД будет перенесено флагманское решение SAP S/4HANA Cloud, которое будет развернуто в облачной инфраструктуре SAP HANA Enterprise Cloud (HEC), аттестованной по классу 1Г для ИС и второму уровню защиты персональных данных.

Дмитрий Красюков, исполнительный директор SAP CIS, сказал: «Российский бизнес активно включился в цифровизацию, оценил все преимущества облачных технологий и их влияние на развитие и оптимизацию бизнес-процессов. Мы, в свою очередь, продолжаем инвестировать в облачную инфраструктуру и правильность выбранного курса подтверждается финансовыми результатами: выросла выручка компании до 472,5 млн евро, прибыль увеличилась более чем в 2,5 раза – до 23,1 млн евро».

Главным трендом 2018 г., по мнению представителей SAP, стал переход к сквозным промышленным системам, к концепции интеллектуального предприятия, ядром которого становится платформа SAP S/4HANA, со встроенными инструментами прогнозирования и машинного обучения. Одним из знаковых проектов стал запуск роботизированного завода Черкизово — это первое в России предприятие, в основу которого заложены принципы Индустрии 4.0, утверждают в компании.

В планах на 2019 г. – внедрение RPA-технологии в решения, прежде всего, в SAP S/4HANA, это позволит клиентам достичь высокого уровня автоматизации, необходимого для перехода к интеллектуальному предприятию.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, отметил: «Облачные технологии становятся основой для создания интеллектуального предприятия, их уникальность в тех возможностях, которые они предоставляют бизнесу – от быстрого обновления системы, экономии на инфраструктуре до встроенных ИИ и блокчейна. Именно поэтому таким важным становится перенос нашего флагманского решения SAP S/4HANA Cloud в московский ЦОД для быстрого перехода компаний на новые бизнес-модели, теперь в нашем ЦОДе есть все необходимые инструменты для трансформации в условиях цифровой экономики».