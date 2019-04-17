«Первый бит» помог автоматизировать бизнес-процессы в АИСФеР

Original Live Systems (OLS), дочерняя компания «Первого бита», занимающаяся разработкой программного обеспечения для автоматизации интернет-магазинов, доработала систему «1С:Управление торговлей 11» в компании «Агроинновационноесодружество фермароста» (АИСФеР), которая занимается производством и реализацией молочной продукции. Благодаря этому, по данным «Первого бита», сотрудники предприятия стали на 20% быстрее обрабатывать заказы покупателей и меньше допускать ошибок при формировании необходимой документации.

Руководство АИСФеР решило автоматизировать документооборот; работу отделов транспортной логистики и продаж; формирование необходимой документации: заказы клиентов, акты о расхождениях или изменениях в реализации, уведомления об отгрузке и счета-фактуры; управление ценовой политикой и приема заказов от собственных торговых точек; контроль за работой продавцов собственной розничной сети.

Кроме того, предприятию нужен был инструмент для анализа ключевых показателей продаж, получения данных, чтобы затем на их основе формировать маркетинговые исследования по каналам сбыта, сегментам клиентов, географии распространения продукции. Компании также требовалось создать программу лояльности постоянных покупателей.

Руководство АИСФеР решило, что оптимальным вариантом для этих нужд будет не внедрение новой системы, а доработка программы «1С:Управление торговлей 11», которая уже использовалась на предприятии. За помощью топ-менеджеры АИСФеР обратились в компанию OLS.

«Мы помогли АИСФеР с доработкой и настройкой системы "1С:Управление торговлей 11" под новые требования компании. Организовали переход на электронный документооборот, автоматизировали контроль за товарными остатками на складах, логистические процессы, отдел продаж и многое другое, – сказал руководитель OLS Алексей Денисов. – В целом на предприятии была создана единая информационная система, которая позволила улучшить взаимодействие территориально-распределенных подразделений АИСФеР. В итоге сотрудники предприятия стали на 20% быстрее обрабатывать клиентские заказы, а риск возникновения ошибок в необходимой документации был сведен к минимуму».

«В ходе проекта была проделана огромная работа по автоматизации и нашими специалистами, и специалистами компании OLS, которая позволила в достаточно сжатые сроки реализации проекта получить инструмент управления оптовыми и розничными продажами», – отметил руководитель отдела автоматизации АИСФеР Алексей Хасаев.