Naumen проведет завтрак по вопросам использования интеллектуального поиска в бизнесе

24 апреля в Montis’ friends food & bar пройдет завтрак, где эксперты и представители бизнеса обсудят, как интеллектуальный поиск может помочь компаниям эффективно использовать рабочее время персонала, принимать взвешенные решения при оценке инновационных проектов, а также обеспечить трансфер знаний между поколениями сотрудников.

Как правило у компаний, которые работают на рынке более 5 лет, возникает следующая проблема: накопленной информации настолько много, что неизбежна потеря важных данных, ввиду того, что их просто невозможно найти, а если ключевой сотрудник покидает компанию, знания уходят вместе с ним. До 25% рабочего оплачиваемого компанией времени сотрудники тратят на поиск необходимых данных, а не на решение поставленных задач.

За завтраком также обсудят и на примере реализованного в «Газпром нефть» проекта подтвердят тезис - внедрение системы интеллектуального поиска способно решить перечисленные и многие другие проблемы.

Будут раскрыты ключевые моменты решения «Интеллектуальный поиск»: как оперативно и качественно создать пополняемую базу знаний компании, зачем нужна такая база и в решении каких вопросов она поможет, почему не стоит опасаться ухода ключевых сотрудников, как сделать так, чтобы решения принимались на цифрах и данных, есть ли на рынке успешно реализованные проекты в области интеллектуального поиска Naumen, как оценить эффективность от внедрения решения.

В итоге участники завтрака получат: вкусный завтрак в отличной компании единомышленников, реальные подтверждения того, что интеллектуальный поиск напрямую влияет на возможности развития компании и ее быстрого роста, представление о том, где уже внедрены подобные решения и первые результаты использования технологии, живую демонстрацию системы

Участие: бесплатно при условии предварительной регистрации и подтверждения со стороны организаторов.

На бизнес-завтрак приглашаются только CEO, CIO, CDO, директора по инновациям, директора по цифровой трансформации крупного бизнеса или руководители ИТ-департаментов госсектора.