Naumen поделится опытом роботизации клиентского сервиса

25 апреля в Swissotel Красные Холмы пройдет конференция «Эрудированные роботы в массовом дистанционном обслуживании», где эксперты и представители бизнеса обсудят лучшие практики внедрения голосовых и текстовых роботов в клиентское обслуживание. Программа конференции сочетает несколько форматов: выступления экспертов-практиков, презентации кейсов бизнес-клиентов и демонстрация действующей AI-платформы полного цикла для внедрения роботов в клиентский сервис.

Эксперты расскажут, в чем именно разговорный AI превосходит скриптованных чат-ботов, какие KPI задать роботу, как оценить качество его работы и почему технологии – это только половина успеха. Спикеры от Промсвязьбанка, ДИТ Москвы, Мосэнергосбыта и ОТП Банка представят клиентские кейсы роботизации контакт-центров, поделятся опытом быстрой интеграции виртуального помощника по модели SaaS и бесшовного масштабирования робота в мессенджеры, а также ответят на вопросы о нюансах трансформации контакт-центра в ходе роботизации рутинных задач.

Программа мероприятия включает демонстрацию действующей AI-платформы для роботизации клиентского сервиса, что позволит узнать об особенностях функционирования роботов в голосовых и текстовых каналах, процессах обучения и дообучения робота, а также о том, как робот выстраивает диалог с клиентом. Участники конференции смогут протестировать голосовых роботов, которые проводят анкетирование NPS, принимают показания счетчиков и обзванивают должников по кредитам. Кроме того, в ходе мероприятия можно будет послушать записанные диалоги с роботами, которые решают иные задачи бизнеса: отслеживают посылки, находят адрес ближайшего офиса или отделения, заказывают такси.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.