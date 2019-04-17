«Барс Груп» ускорит разработку за счет новой платформы

«Барс Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала платформу для создания приложений внутри компании - BARSUP.JS.

Основная идея платформы – ускорение процедуры создания приложения за счет применения встроенных инструментов разработки. Фреймворк на основе технологий WebComponents, PostgreSQL и NodeJS покрывает потребности пользователя на всех этапах создания приложений: от организации взаимодействия модулей, работы с данными и функционирования интерфейсов до средств разработки и доставки приложений. Для платформы созданы визуальный редактор экранных форм со встроенным редактором скриптов и средства разработки базы данных. В сочетании с разработанными средствами развертывания приложений, это позволяет вести полный цикл разработки, используя только браузер.

«Предлагаемый нами подход исключает этапы компиляции и сборки - все производится на текущем экземпляре приложения. Это позволяет разработчику мгновенно видеть результат работы, значительно сокращая цикл работы над задачами», - отметил заместитель генерального директора «Барс Груп» Камиль Ибрагимов.

Сейчас на платформе уже реализованы как новые программные продукты, так и проведены работы по интеграции платформы в имеющиеся решения для демонстрации возможностей нового подхода к построению интерфейсов в текущем проекте.