ТГК-1 готовится к внедрению риск-ориентированного планирования ремонтов
«РСМ-системы» совместно с «Территориальной генерирующей компанией №1» (ТГК-1) завершили первую фазу научно-исследовательской работы по созданию системы управления производственными активами с применением индексов технического состояния.
Данная фаза предусматривала проведение детального обследования существующей в компании системы управления активами, прикладных информационных систем, действующей нормативно-методической базы, имеющихся данных и нормативно-справочной информации об оборудовании и процессах.
Обследование проводилось в целях подготовки к разработке и реализации методик и нормативно-справочной информации (НСИ) для риск-ориентированного подхода в управлении производственными активами ТГК-1.
Целью разработки и реализации методик и НСИ, запланированные в следующей фазе, является внедрение единых подходов к процессам расчета оценки технического состояния оборудования; расчета оценки потенциального ущерба и риска; объемно-календарного планирования программы ремонтов с учетом стратегий ремонта, оценок риска, ограничений и целевых КПЭ а также анализа эффективности программы ремонтов.
В рамках проведения обследования была выполнена оценка текущего уровня зрелости компании в части управления активами в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р 55.0.0х-2014 «Управление активами», определены состав оборудования, оказывающего наибольшее влияние на риски, и перечень методик, рекомендуемых к разработке в рамках стандарта организации по управлению активами.
При проведении обследования применялись современные стандарты и методологии в области управления активами и их надежностью, качеством, рисками.