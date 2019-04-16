HPE и Google Cloud будут поставлять гибридные облачные решения

Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Google Cloud объявили о глобальном партнерстве в поставке гибридных облачных решений для ускорения инновационных процессов, расширения возможностей выбора и повышения гибкости заказчиков. Данное объявление находится в русле постоянного сотрудничества HPE и Google Cloud, цель которого — предоставить клиентам возможность бесшовной работы в средах, включающих публичные облака и локальные ресурсы предприятия.

В рамках первоначального стратегического соглашения HPE будет поставлять два вида решений HPE Validated Design для гибридной облачной платформы Google Cloud Anthos на базе гиперконвергентной инфраструктуры HPE SimpliVity и серверов HPE Nimble Storage и HPE ProLiant. Валидация платформы Anthos компанией HPE обеспечивает заказчикам HPE и Google Cloud гибкость при выборе требуемого соотношения локальной инфраструктуры и публичного облака для наилучшего удовлетворения их потребностей.

HPE будет предлагать валидированную локальную инфраструктуру по модели услуги через экосистему HPE GreenLake — полностью управляемый HPE набор локальных решений с моделью оплаты в соответствии с фактическим использованием. Клиенты, выбравшие данное предложение, смогут локально запускать приложения в виде сервиса в среде Google Kubernetes Engine (GKE) и пользоваться преимуществами контейнерной технологии в рамках своих гибридных инфраструктур.

Заказчики могут масштабировать Anthos для управления своими ресурсами как в публичном облаке, так и локально. HPE GreenLake позволит им воспользоваться преимуществами потребления по модели услуги в локальных ИТ-инфраструктурах.

Фил Дэвис (Phil Davis), президент по гибридным технологиям и директор по продажам HPE сказал: «При создании стратегии гибридного облака заказчикам важны свобода выбора, простота и последовательность. Сотрудничая с Google Cloud и используя контейнерный подход, HPE может предложить бесшовное гибридное облако с уникальной возможностью потребления по модели “как услуга”. Такой подход на основе платформы Anthos и экосистемы HPE GreenLake дает нашим клиентам свободу выбора при модернизации инфраструктуры HPE и возможность развиваться комфортными для них темпами».

Кевин Ичпурани (Kevin Ichhpurani), вице-президент по глобальным экосистемам и развитию бизнеса Google Cloud, отметил: «Мы тесно сотрудничаем с HPE, чтобы облегчить клиентам интеграцию Anthos в их облачные стратегии. Мы рады, что HPE разделяет наш подход “строить один раз, а развертывать в любом месте” и с нетерпением ждем расширения нашего партнерства в области гибридных облачных решений для клиентов».

Ускорение развертывания контейнеров с помощью HPE и Google Cloud

В настоящее время организации используют контейнерные архитектуры для модернизации приложений, повышения гибкости разработки, переносимости приложений и упрощения их развертывания. По оценкам Gartner к 2022 г. более 75% глобальных организаций будут использовать в своей работе приложения с контейнерной архитектурой.

Платформа Anthos использует для локального запуска контейнеров виртуальные машины, и это позволяет клиентам безопасно и эффективно запускать бизнес-приложения в легко управляемой, контролируемой, масштабируемой и оптимизированной программно определяемой инфраструктуре. Новые решения от HPE и Google Cloud упростят клиентам использование контейнеров и обеспечат бесшовную работу в облаке, поскольку приложения будут создаваться для работы в любом месте — как в облачных, так и в локальных средах.

Данные решения подходят для самого широкого ряда применений, включая разработку по методологии DevOps в концепции CI/CD (непрерывной интеграции и непрерывной поставки), разработку приложений в Google Cloud и их запуск в локальную эксплуатацию, а также низкозатратное развертывание распределенных контейнеризованных приложений.

Составными частями объявленного сегодня партнерства являются: решение HPE Validated Design для Anthos на HPE SimpliVity, которое обеспечивает простоту гиперконвергентных решений в среде Google Kubernetes Engine. Это решение упрощает процессы тестирования и разработки приложений и управления гибридным облаком для граничных контейнеризованных приложений предприятий. Мощные возможности удаленного управления HPE SimpliVity и эффективное использование пропускной способности процессами репликации упрощают установку и централизованное администрирование. Возможности инфраструктуры, передовые сервисы данных для сред VMWare и Hyper-V, а также виртуализация контейнеров делают возможным простой переход к контейнеризованной среде, позволяя контейнерам и виртуальным машинам совместно использовать одно и то же оборудование и хранилища.

Решение HPE Validated Design для Anthos на HPE Nimble Storage и HPE ProLiant, которое обеспечивает гибкую архитектуру хранилищ для рабочих нагрузок, требующих независимого масштабирования вычислительной мощности и ресурсов хранения данных. Данное решение обеспечивает непревзойденные надежность и скорость в контейнеризованной среде, а также бесшовное управление локальными ресурсами и публичным облаком. Приложения можно модернизировать на месте, а гибридное облако ускоряет вывод продукта на рынок, снижая накладные расходы на администрирование и способствуя быстрому внедрению инноваций.

Экосистема HPE GreenLake позволяет заказчикам использовать гибкую модель потребления для локальной валидированной инфраструктуры HPE, интегрированной с платформой Anthos для беспрепятственного управления сервисами контейнеризации. Организации могут развертывать контейнеры, когда им это необходимо, не отвлекаясь на управление локальной инфраструктурой, что экономит затраты времени и ресурсов.

Клиенты HPE GreenLake получают следующие преимущества: сокращение времени развертывания на 65%, повышение производительности на 40%, снижение перерасхода ресурсов на 30%.