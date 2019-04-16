Directum представила решение для автоматического сравнения документов

Directum, российский разработчик систем электронного документооборота, представил решение для автоматического сравнения документов в ECM-системе.

Специалистам, работающим с договорами, часто требуется сравнить две версии одного документа: например, после очередного круга согласования или возврата от контрагента. Новое решение Directum «Сравнение документов» ускоряет процесс сравнения и уменьшает вероятность ошибки из-за человеческого фактора, отмечают в компании.

Благодаря автоматизации сравнения пользователи ECM-системы не тратят рабочее время на вычитку новой версии документа. Компания приобретает дополнительную защиту от убытков, к которым может привести незамеченная правка от контрагента.

Сравнение версий выполняется с помощью механизма, разработанного компанией Directum. Для его запуска достаточно пары кликов. Сравнить можно две версии документа или документ ECM-системы с файлом на компьютере. В результате сотрудник получает отчет с визуализацией отличий.

В некоторых документах, например, скан-копиях, нет текстового слоя, который нужен для сравнения. Для его извлечения используются интеллектуальные сервисы Ario. В итоге исчезает необходимость построчно сличать бумажную копию с электронной.

Таким образом, механизм позволяет быстро выявить правки, который внес контрагент. Решение также можно использовать при согласовании проекта договора внутри компании: на очередном круге согласования сотрудник не перечитывает весь документ, а просматривает только изменившиеся места.

По умолчанию решение нацелено на работу с договорами. Однако, как заявляет разработчик, оно легко адаптируется под нужды компании — можно использовать его для сравнения любых документов.

Автоматизация сравнения приносит следующие преимущества: сокращаются трудозатраты на сравнение документов. Сотрудники не тратят рабочее время на сопоставление текстов и могут сосредоточиться на других задачах; уменьшается вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Усталость или невнимательность сотрудника не приведут к внесению в важный документ несогласованной правки.