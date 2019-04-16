AMD обновила линейку процессоров для встраиваемых систем

AMD объявила о расширении семейства встраиваемых продуктов Ryzen и представила новый процессор AMD Ryzen Embedded R1000 SoC. Новый процессор имеет два ядра, обеспечивает производительность четырех потоков, а также работу безвентиляторных устройств с низким энергопотреблением для дисплеев с разрешением 4К.

Ryzen Embedded R1000 SoC оснащен передовыми решениями в области безопасности. Новинка от компании AMD подходит для приложений на цифровых дисплеях, для высокопроизводительных периферийных вычислений, сетей, тонких клиентов и т. д.

Такие компании, как Advantech, ASRock Industrial, IBASE, Netronome, Quixant и другие уже разрабатывают продукты на базе процессоров Ryzen Embedded R1000. Кроме того, Atari использует высокопроизводительную графику Vega 3 и архитектуру процессора Zen на базе AMD Ryzen Embedded R1000 SoC для будущей игровой системы Atari VCS.

«Новый встраиваемый процессор от компании AMD дополняет семейство продуктов Ryzen Embedded и предоставляет привлекательные возможности для тех клиентов, которым нужен доступ к мощной архитектуре Zen и Vega. Это высококонкурентное решение обеспечивает эффективное соотношение мощности и производительности, — сказал Стивен Тернбулл (Stephen Turnbull), директор по продуктам и развитию бизнеса подразделения Embedded Solutions компании AMD. — Ryzen Embedded R1000 поддерживает различные мультимедийные среды для цифровых дисплеев и игр в казино, позволяет обеспечить безопасность промышленного класса в современных компьютерах, сетях и тонких клиентах, и, самое главное, предjставляет новый уровень производительности, сохраняя программную и аппаратную совместимость с продуктами расширенного семейства Ryzen Embedded».

Процессор AMD Ryzen Embedded R1000, как и его предшественник Ryzen Embedded V1000, обеспечивает индустрию встраиваемых решений высокопроизводительными устройствами с разнообразными мультимедийными возможностями и передовыми функциями безопасности.

В этой сфере растет спрос на всё более захватывающие и увлекательные визуальные образы, поэтому заказчикам требуются процессоры, которые смогут поддерживать дисплеи высокого разрешения с капризной графикой. Процессор AMD Ryzen Embedded R1000 поддерживает до трех дисплеев с разрешением 4K и скоростью до 60 кадров в секунду, обеспечивая при этом возможности кодирования/декодирования H.265 (10b) и декодирования VP93. Благодаря этому производители оборудования и систем могут добиться того уровня визуальных впечатлений, которого ждут потребители.

Ryzen Embedded R1000 использует такие же передовые функции безопасности, как и другие продукты из семейства интегрированных процессоров AMD. Например, технологии Secure Root of Trust и Secure Run обеспечивают работу устройств безопасности независимо от того, подключены они к периферийной вычислительной сети или обеспечивают работу цифрового дисплея.

AMD Ryzen Embedded R1000 станет доступен для производителей оборудования и систем по всему миру в этом квартале и уже поддерживается многочисленными компаниями-производителями аппаратного и программного обеспечения, включая Advantech, Alphainfo, ASRock Industrial, Axiomtech, DFI, iBase, Kontron, MEN, Mentor, Sapphire, zSpace и многих других.

AMD Ryzen Embedded R1000 SoC поддерживает доступную уже сейчас систему Mentor Embedded Linux Flex OS, тем самым продолжая тесное сотрудничество между двумя компаниями.