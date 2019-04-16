«Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA

«Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ) В рамках реализации стратегии по удвоению объёмов бизнеса завершила внедрение облачной SAP S/4HANA. Компания также запустила систему интегрированного бизнес-планирования на базе SAP IBP.

Для обучения сотрудников АСГ была выбрана платформа SAP Enable Now, значительно упростившая процесс перехода компании на новую систему, с ее помощью были подготовлены все методические материалы и разработан учебный контент. Проект стартовал в феврале 2018 года, и к настоящему моменту все бизнес-процессы АСГ переведены на использование облачных технологий.

Запуск в промышленную эксплуатацию передовых облачных решений SAP является одной из ключевых составляющих долгосрочной стратегии развития «Алкогольной Сибирской Группы». В пятилетней перспективе АСГ планирует увеличить объёмы производства и продаж алкогольной продукции не менее, чем в два раза, сохранив её неизменно высокое качество, и повысить эффективность затрат, обеспечив лучший клиентский сервис в отрасли.

Запуск SAP S/4HANA и SAP IBP гарантировал прозрачность и связанность системы бизнес-процессов АСГ. Также новая платформа обеспечила бесперебойный обмен информацией с государственной системой ЕГАИС, эффективное планирование и мониторинг производства и продаж. В промышленных масштабах уже работает помарочный учет продукции. Всё это даёт возможность АСГ привести к единообразию и упорядочить все данные, с которыми компания работает, успешно справляться с растущим оборотом операций, создаёт мощную платформу для устойчивого роста бизнеса.

Елена Тябутова, генеральный директор «Алкогольной Сибирской Группы», отметила: «Внедрение инновационных технологий мирового уровня переводит компанию на качественно новую ступень развития. Интенсивность алкогольной индустрии растёт, усиливается конкуренция, задачи усложняются. Решения SAP позволили нам объединить многолетний опыт развития нашего бизнеса и лучшие мировые бизнес-практики. В конечном итоге это превосходная база для достижения нашей ключевой стратегической цели – стать лучшим алкогольным бизнесом в России».

Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP CIS, сказал: «Благодаря решениям SAP «Алкогольная Сибирская Группа» получила инновационную платформу, которая способна поддержать интенсивный рост компании и в дальнейшем позволит использовать различные приложения на основе технологий машинного обучения, больших данных, интернета вещей и т.д. Это самый масштабный облачный проект такого уровня на российском алкогольном рынке, который жестко зарегулирован и где очень важно иметь прозрачные алгоритмы учета спирта и контроль баланса на каждом этапе. И я горжусь тем, что «Алкогольная Сибирская Группа» в итоге выбрала наше решение для того, чтобы стать лучшей на рынке».

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS, отметил: «Алкогольная Сибирская Группа» поставила перед собой амбициозные цели и для их реализации, безусловно, нужна надежная ИТ-система, которая в оперативном режиме предоставляет информацию по всем процессам: закупки, производство, транспортировка и отгрузка, управление платежами, финансовый учет и т.д. Кроме того, одновременно с S/4HANA в группе шло внедрение IBP. Благодаря слаженной работе команды, активной вовлеченности и поддержке сотрудников группы на всех уровнях – от топ-менеджмента до операторов систем, удалось за год реализовать такой масштабный и сложный проект, который, уверен, станет образцом для российского алкогольного рынка».