Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии

«Вист Групп» (входит в ГК «Цифра») продолжила реализацию проекта по внедрению в производственный процесс беспилотных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R для «СУЭК-Хакасия». Сейчас подходит к завершению этап сборки второго самосвала, первый «БЕЛАЗ» в конце 2018 года прошел ходовые испытания, находится в отладке с начала года, и уже самостоятельно двигается на экспериментальном участке дороги.

Самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 т будут работать на угольном разрезе «Черногорский» (УОГР Абаканский, г. Черногорск, Хакасия) в тандеме с роботизированным экскаватором от «Уралмаша». Планируется, что новые передовые технологии помогут предприятию значительно увеличить свою производительность и снизить издержки.

В финале проекта два самосвала, руководствуясь специальными алгоритмами, будут способны автономно по очереди вставать под ковш экскаватора для загрузки угля в кузов, а затем передвигаться до пункта назначения и осуществлять выгрузку. Данный цикл будет повторяться раз за разом в круглосуточном режиме без необходимости непосредственного участия человека в этом процессе. Запуск роботизированного участка в работу запланирован в конце августа 2019 года.

Налаживание взаимодействия сразу двух самосвалов одновременно - самая важная и ответственная часть создаваемой системы. Она предполагает наличие программ разъезда двух единиц техники в узких местах и налаживание оптимальной очередности. Также на участке имеется пересечение с технологической дорогой общего пользования. А это значит, что будет реализован алгоритм безлюдного управления шлагбаумами и светофорами на перекрестке на основе данных с датчиков проезда и отслеживания местоположения машин.

Точность и надежность передвижений самосвалов будет обеспечивать современное высококлассное оборудование. В частности, это лидары Quaenergy и LeddarTech, радары Delphi, камеры Orlaco, радиооборудование ABB TropOS и высокоточная навигация Trimble, работающая в паре с инерциальной системой навигации Xsense.

Перед началом опытно-промышленной эксплуатации необходимо провести пусконаладочные работы и апробацию системы в действии. Этапы такой проверки предполагают эксплуатацию системы в режиме дистанционного управления с присутствием водителя в кабине, затем в режиме дистанционного управления, но уже без водителя, и на завершающем отрезке - в полностью автономном режиме под дистанционным наблюдением оператора. Также необходимо разработать регламент безопасности и провести обучение персонала по специально разработанным программам.

Основной ожидаемый эффект от роботизированной техники, это снижение затрат на ремонты, а также обеспечение безопасность персонала, оптимизирование параметров ведения добычи (ширину зоны погрузки, дорог, обусловить изменение углов бортов карьера), решение вопросов нехватки квалифицированных кадров. В «Вист Групп» не сомневаются, что инновационное роботизированное решение на практике докажет свою высокую эффективность и станет первым успешном шагом к последующей более глубокой цифровизации производства.