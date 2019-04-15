iRu и «Рэйдикс» совместно разработают СХД

iRu и «Рэйдикс» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную разработку и поставку российских систем хранения данных.

Российский производитель компьютерной техники, компания iRu, и российский разработчик решений для хранения данных, компания «Рэйдикс» подписали партнерское соглашение, направленное на совместную разработку и поставку российских систем хранения данных iRu с предустановленным программным обеспечением Raidix.

Системы хранения данных iRu будут востребованы для систем видеонаблюдения, гиперконвергентных решений, а также в корпоративном сегменте для поддержки CRM и ERP систем, работы почтовых и файловых серверов, операций резервного копирования, аналитики и виртуализации, считают в компании.

В качестве управляющего программного обеспечения в СХД iRu будет использоваться программное обеспечение Raidix, которое включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ПО Raidix обеспечивает отказоустойчивость систем хранения данных за счет уникальных уровней RAID-массивов (RAID N+M, RAID 7.3).

В заключение стоит отметить, что наряду с системами хранения данных и программно-аппаратными комплексами, ассортимент iRu включает в себя серверы различного уровня сложности и компьютерную технику для малого, среднего бизнеса и крупных учреждений, а также для домашних пользователей. Вся продукция iRu производится в России.