Group-IB и NGN International открыли центр мониторинга и реагирования на киберугрозы в Бахрейне

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и бахрейнский системный интегратор NGN International объявили об открытии первого в Бахрейне круглосуточного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы (SOC), работающий на основе данных о киберугрозах Group-IB Threat Intelligence. Новый NGN SOC, основанный на технологиях Group-IB, позволит местным государственным органам, частным компаниям и финансовым организациям получать экспертную помощь в проактивном мониторинге, выявлении и предотвращении киберугроз на ранних стадиях, обеспечив защиту внутренний инфраструктуры.

На официальном открытии, которое состоялось в штаб-квартире NGN, присутствовали представители органов власти Королевства Бахрейн и руководители ведущих банков страны.

«Мы рады представить первый в Бахрейне SOC на основе решений Group-IB в области кибербезопасности, который будет работать в режиме 24/7, — сказал генеральный директор NGN International Якуб аль-Авадхи. — Банки и госучреждения являются движущей силой стремительного экономического роста Королевства и основой его национальной стабильности. В свете ускорения темпов цифровой трансформации Бахрейна внимание к кибербезопасности приобретает жизненно важное значение. Открытие SOC приходится на время, когда в регионе наблюдается рост активности киберпреступных групп, а также увеличение количества инцидентов, связанных с утечкой данных, компрометацией персональных и платежных данных».

Одним из главных преимуществ нового SOC, как считают в Group-IB, является то, что его работа основана на системе для проактивного обнаружения и реагирования на киберугрозы – Group-IB Threat Detection System (TDS), которая, не требуя сложной интеграции, позволяет предотвращать киберинциденты с помощью мониторинга сетевого трафика, а также поведенческого анализа файлов в изолированной среде. Кроме того, клиенты нового SOC будут регулярно получать уведомления об угрозах, нацеленных на их компании, и об активности киберпреступных групп, действующих в регионе, а также рекомендации по защите от сложных угроз. Новый NGN SOC обеспечивает защиту и сохранность конфиденциальной информации клиентов: все данные хранятся и обрабатываются на территории Бахрейна, отмечают в компании.

SOC является механизмом, с помощью которого компании могут обеспечить безопасность сетевого периметра и получать исчерпывающие сведения об актуальных угрозах.

«Люди и технологии – два важнейших элемента для обеспечения комплексной защиты любой организации. Особенно ярко это проявляется в работе SOC – основным звеном в защите компаний от киберрисков. Однако необходимо понимать, что для большинства организаций построение SOC с нуля и обеспечение его непрерывной работы может оказаться слишком затратным. Даже при необходимом количестве финансовых ресурсов, компании, создающие центр мониторинга и реагирования на киберугрозы с нуля, рано или поздно сталкиваются с нехваткой опытных специалистов по информационной безопасности. Открытие NGN SOC, работающего на основе технологий Group-IB, в Бахрейне решает эту проблему, обеспечивая местные компании инновационными технологиями в области мониторинга и реагирования на киберугрозы и специалистами с многолетним опытом в области информационной безопасности», – отметил Николас Палмер, директор по развитию международного бизнеса Group-IB.

Открытие NGN SOC в Бахрейне, который будет учитывать индивидуальные особенности государственных учреждений Королевства, банков и частных компаний, является еще одним шагом на пути к достижению долгосрочной цели — повышению уровня киберграмотности в Бахрейне, считают в Group-IB.

«Отсутствие знаний об актуальных киберугрозах, нехватка квалифицированных кадров в области кибербезопасности и отсутствие кибергигиены являются основными угрозами быстрому экономическому росту Королевства», — отметил Николас Палмер. — Вместе с NGN International мы планируем организовать на базе их учебного центра ряд тренингов и семинаров по кибербезопасности с тем, чтобы сформировать в Бахрейне мощный кадровый резерв, который будет способствовать цифровой трансформации государства в дальнейшем».

Group-IB Threat Detection System (TDS) – комплексное решение для проактивного обнаружения киберугроз в корпоративной сети и эффективного реагирования на киберинциденты. TDS позволяет вовремя выявлять даже самые сложные атаки, основываясь на глобальном проактивном поиске угроз и эксклюзивных данных Group‑IB Threat Intelligence.