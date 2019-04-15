«Энвижн Груп» и Schneider Electric займутся совместной автоматизацией предприятий

Schneider Electric и «Энвижн Груп» (входит в ГК МТС) объявили о подписании на международной выставке Innovation Summit стратегического соглашения в области внедрения инновационных технологий управления инженерной инфраструктурой предприятия, повышения ее автоматизации и экономической эффективности.

Соглашение предусматривает совместное внедрение комплексных решений на базе инновационных технологий, среди которых облачные сервисы, искусственный интеллект, элементы промышленного интернета вещей. Одним из главных направлений сотрудничества станут проекты по модернизации существующей инфраструктуры клиентов, в частности, сетей ЦОД. Предлагаемые партнерами решения — системы мониторинга и управления дата-центрами (Data Center Infrastructure Management, DCIM) — благодаря предиктивным моделям аналитики позволяют в разы повысить эффективность критически важной вычислительной инфраструктуры клиентов. Среди решаемых задач: прогнозирование, выявление и устранение причин перебоев в работе оборудования, снижение уровня потребления электроэнергии, автоматизация обслуживания дата-центров.

Первым клиентом интегратора и вендора станет ведущий телекоммуникационный оператор в России и провайдер цифровых услуг — материнская для «Энвижн Груп» компания МТС. Планируется, что в ближайшие годы пройдет модернизация действующей федеральной сети дата-центров МТС, а также программные решения могут быть установлены на строящиеся площадки оператора. Кроме того, решения станут доступны любому клиенту интегратора. Ожидается, что кроме телекоммуникаций, решения будут востребованы у таких наиболее технологичных отраслей, как банковский и финансовый сектор, промышленность, нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика.

«Рост массивов хранимых данных и растущая потребность в их обработке, повышение требований к надежности инженерной инфраструктуры и увеличению эффективности за счет автоматизации – эти мировые тенденции стимулируют бизнес ко все большей цифровизации и одновременно к энергосбережению, управлению ресурсами, сокращению расходов на инфраструктуру. Партнерство со Schneider Electric позволит нам обеспечить предприятия клиентов программной платформой, гарантирующей соответствие мировым стандартам качества и трендам рынка. Клиенты получат бесперебойно работающие системы дата-центров и комплексное управления жизненным циклом ЦОД», — отметил вице-президент по технике «Энвижн Груп» Алексей Морозов.

«Компания «Энвижн Груп» — наш давний партнер, и мы рады объявить о новом этапе нашего сотрудничества, который стартует с комплексных проектов по модернизации систем управления инфраструктурой дата-центров. Устойчивость инфраструктуры ЦОД — одно из главных условий сохранения конкурентоспособности бизнеса. Благодаря решениям платформы Schneider Electric заказчики «Энвижн Груп» смогут отслеживать и контролировать состояние всех систем дата-центра, своевременно предовтращая аварийные ситуации», – отметил вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric Роман Шмаков.