Docsvision обновила веб-клиент

Docsvision сообщила о выходе новой версии веб-клиент Docsvision. В ней была полностью переработана архитектура модуля, изменены принципы хранения веб-разметок, загрузки клиентских скриптов, данных, добавлено сжатие трафика, сделано более 80 улучшений и оптимизаций. Архитектура стала модульной. Все карточки, отображаемые в веб-интерфейсе, теперь полностью настраиваются в графическом дизайнере, для них было добавлено 19 новых элементов управления и, кроме того, улучшено несколько уже имеющихся. На их основе настроены и включены в версию интерфейсы для всех стандартных карточек.

Из интересных особенностей для пользователя можно отметить возможность фильтрации данных в мобильной версии, возможность указывать дополнительных согласующих в согласовании и создавать подчиненные согласования.

Существенно улучшились возможности по созданию и управлению решениями, построенными в веб. Настройка интерфейсов теперь стала многопользовательской, настройка элементов, включенных в определенное решение, стала возможна на уровне отдельных интерфейсов, интерфейс карточки теперь можно привязать не только к роли или состоянию карточки, но и определить собственные привязки. Теперь можно создавать полностью независимые интерфейсы в зависимости от типа устройства. Улучшены механизмы выгрузки и загрузки решений и многое другое.

«С выпуском 12 версии веб-клиента Docsvision мы сделали очередной очень важный шаг в развитии платформы. Веб-клиент теперь не просто интерфейс для работы с документами и заданиями, теперь это платформа для автоматизации бизнес-процессов и создания произвольных веб-приложений. Изменения, сделанные нами в архитектуре, позволяют модифицировать внешний вид клиента полностью. Можно не просто менять вид карточек, меняя местами атрибуты, можно точно так же модифицировать любой элемент интерфейса (дерево папок, дашборд и пр.), да и сам веб-интерфейс. Это позволит создавать разнообразные и абсолютно не похожие друг на друга интерфейсы для пользователей (в том числе индивидуальные), которые будут максимально удобны для каждой конкретной задачи. Новый веб-клиент продолжает функциональное развитие Docsvision как платформы цифровой трансформации управления контентом», – отметил Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта.