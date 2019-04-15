Citrix представила сетевые решения на базе Google Cloud Platform

Citrix Systems объявила о том, что в ее решениях Citrix SD-WAN и Citrix ADC будет реализована поддержка платформы Google Cloud Platform (GCP). Это позволит организациям объединить свои корпоративные сети с облачными средами и обеспечить высокую динамичность и масштабируемость доставки приложений, чтобы пользователи могли получить доступ к необходимым им инструментам для работы в любом месте, в любое время и с любого устройства..

«Главное, на что обращают внимание пользователи приложений, это их функциональность и возможность выбора, – сказал Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент по стратегиям и директор по маркетингу компании Citrix. – Благодаря поддержке нашими сетевыми решениями платформы GCP, Citrix предлагает своим заказчикам широкие возможности для выбора облачных сред и способ для развертывания все большего количества облачных и виртуальных, SaaS- и веб-приложений, а также приложений на базе микросервисов, которые используют их сотрудники для поддержания высокой продуктивности работы».

Citrix со следующего месяца разместит виртуальную машину своего решения SD-WAN в магазине приложений GCP Marketplace. С помощью виртуального решения Citrix SD-WAN компании смогут легко и надежно подключить свои филиалы к платформе GCP, а также: обеспечить оптимальную работу приложений для решения Citrix Virtual Apps and Desktop на базе платформы GCP за счет интеграции с технологией HDX, которая использует протокол ICA; обеспечить высокую скорость работы приложений на базе платформы GCP, включая службы G Suite с поддержкой функций углубленной проверки пакетов, проверки качества обслуживания (QoS) и агрегирования каналов; оперативно устанавливать подключения с высоким уровнем доступности к виртуальным облачным средам Google Cloud VPC (Virtual Private Cloud) и управлять всей сетью с помощью сервиса оркестрации Citrix.

Доставка приложений коренным образом изменилась. Многие компании стремятся модернизировать свои приложения с помощью микросервисов и открытого ПО Kubernetes и развертывать свои приложения в гибридных облачных средах. Они могут добиться поставленных задач за счет более тесной интеграции Citrix ADC с GCP, Kubernetes и объединения сервисов с архитектурами Istio и CNCF-инструментами с открытым исходным кодом.

С помощью набора виртуальных продуктов Citrix ADC, включающего виртуальный и контейнерный форм-факторы и шлюзовые решения, доступные в магазине приложений GCP Marketplace, компании могут: получить доступ к широкому набору программно-ориентированных функциональных возможностей; обеспечить согласованность работы локальных и облачных сред; объединить лицензии на пропускную способность для оптимизации используемых ресурсов и экономии средств; упростить управление доступом за счет системы однократной идентификации; управлять локальными и публичными облачными средами с помощью одного общего решения.

«Работа приложений, ориентированных на функциональные возможности пользователей, и их перенос в облачные среды представляют собой будущее сетевых технологий, – отметил Тим Минахан. – С помощью решений Citrix на базе платформы GCP компании уже сегодня могут реализовать сетевые технологии будущего».