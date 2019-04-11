«Smart technologies» запускает Центр технической поддержки

«Smart technologies» объявила об официальном запуске Центра технической поддержки и аутсорсинга. Центр организован на базе технического департамента в соответствии с лучшими практиками методологии ITSM. В составе Центра: диспетчерская служба, обеспечивающая круглосуточный омниканальный прием обращений заказчиков, оперативный центр мониторинга инфраструктуры, работающий в режиме 24х7, дежурные смены инженеров. Осенью 2018 года проект стартовал в тестовом режиме и за прошедшие 6 месяцев вышел на необходимый производственный уровень.

«Сетелем Банк» стал одним из первых партнеров, заключивших контракт в 2019 году на услугу технической поддержки. Контракт включает предоставление аутсорсинговых услуг и сервисной поддержки аппаратного и системного программного обеспечения (System Z, Hitachi), а также баз данных производства IBM. Работа службы поддержки происходит в режиме 24x7, состояние баз данных и системного программного обеспечения мониторится онлайн, временные решения предоставляются в течение не более чем 2 часов для критических заявок.

Фёдор Прохоров, директор департамента информационных технологий «Сетелем Банка», отметил: «В настоящее время работоспособность и надежность ИТ-систем является одним из главных рыночных преимуществ финансовых учреждений. Банк заинтересован в том, чтобы клиенты получали все услуги вовремя и в полном объеме. Заключенный контракт на сервисное обслуживание позволяет нам направить высвободившиеся ресурсы на повышение качества собственных банковских услуг, а все необходимые процедуры по технической поддержке ИТ-инфраструктуры делегировать нашему партнеру, компании «Smart technologies». Учитывая предыдущий успешный опыт сотрудничества с компанией, мы рассчитываем на самый высокий уровень выполнения стоящих перед Банком задач».

«Финансовые потери от простоев ИТ-систем у заказчика могут быть существенными, и наша первоочередная задача поддерживать инфраструктуру, оперативно реагировать на инциденты и восстанавливать работоспособность систем, чтобы обеспечить бесперебойность основной деятельности нашего заказчика. Мы уверены в том, что слаженная работа нашей технической команды позволит Сетелем Банку оставаться лучшим в своей области», — отметил коммерческий директор «Smart technologies» Олег Кот.

Центр технической поддержки «Smart technologies» в первую очередь направлен на поддержку и обслуживание крупных корпоративных и государственных заказчиков, в своей работе Центр активно использует современные импортозамещающие технологии. В ближайшее время планируется дополнительная модернизация собственного ЦОДа, а также открытие Центра компетенции в области импортозамещения.