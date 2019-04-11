IBS обеспечила дороги Коми цифровой системой весогабаритного контроля

IBS разработала и внедрила систему автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Республики Коми. Система помогает выявлять нарушения в сфере грузовых перевозок и способствует повышению сохранности автодорог и транспортной безопасности региона.

По расчетам Федерального дорожного агентства, ежегодно недобросовестные перевозчики наносят российским автодорогам ущерб на триллионы рублей. Основная причина – перегруженные грузовые автомобили, которые увеличивают износ дорожного полотна и создают аварийные ситуации. Эта проблема особенно актуальна для Республики Коми: на ее территории проводятся лесозаготовки, расположены несколько крупных целлюлозно-бумажных и лесодеревообрабатывающих комбинатов.

Руководство региона совместно с компанией «Ростелеком» в июне 2018 г. приступило к реализации проекта по организации весогабаритного контроля. Разработчиком и поставщиком решений выступила российская компания IBS.

Специалисты IBS за три месяца установили и запустили в работу шесть пунктов автоматического измерения весогабаритных параметров транспортного средства (в том числе дорожные табло для информирования водителей), а также комплект программного обеспечения для их работы: систему выдачи спецразрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов; центр мониторинга «Регион», обеспечивающий защищенный сбор данных с пунктов весогабаритного контроля, проверку наличия специальных разрешений, формирование пакета информации о выявленном нарушении и передачу его в органы ГИБДД МВД России.

Система обеспечивает выявление транспортных средств, движущихся с нарушением допустимых весогабаритных параметров, и передает информацию о нарушении в ЦАФАП ГИБДД РФ.

Специализированное оборудование, установленное на автомобильных дорогах, изменяет весогабаритные параметры транспортных средств, движущихся в потоке, выявляет транспортные средства, движущиеся с превышением установленных в действующем законодательстве нагрузок, и передает указанную информацию в ЦАФАП ГИБДД РФ.

Программное обеспечение, разработанное IBS, осуществляет автоматическую проверку наличия специального разрешения, выданного Федеральным дорожным агентством или ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми». Это является гарантией отсутствия ответственности для добросовестных перевозчиков, считают в IBS.

Информация системы весогабаритного контроля циркулирует внутри защищенного контура, сертифицированного ФСБ и ФСТЭК, а взаимодействие с внешними организациями (Федеральное дорожное агентство, Федеральная налоговая служба и другие) осуществляется с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Для своевременного информирования водителя о выявленном превышении на пунктах весогабаритного контроля установлены информационные табло. Они отображают информацию о номере транспортного средства и нарушении.

Корректность работоспособности оборудования и проводимых измерений обеспечивают встроенные механизмы, которые позволяют сотрудникам ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» в реальном режиме времени осуществлять мониторинг работы оборудования.

Благодаря созданию системы весогабаритного контроля на территории Республики Коми повышается безопасность движения, постепенно сокращается количество нарушений в сфере грузоперевозок, что, в свою очередь, позволяет дольше сохранять дороги в нормативном состоянии, отмечают в IBS.

Уже за период тестовой эксплуатации система, по данным разработчика, позволила выявить нарушения действующего законодательства на сумму более 150 млн руб. (при этом в тестовый период работы системы постановления нарушителям не выставлялись).

«Для нас проект в Республике Коми стал бесценным опытом – все работы были выполнены специалистами компании за срок менее трех месяцев. В настоящее время мы полностью сопровождаем проект. Специалисты IBS обеспечивают регулярные поверки оборудования, контрольные измерения и калибровку. Разработанная нами система гарантирует, что все измерения проводятся в соответствии с законодательством, все оборудование сертифицировано и работает корректно, без каких-либо отклонений», – сказал Александр Толгский, директор департамента по работе с Минтрансом в компании IBS.