«ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта»

«ЭЛАР» предоставит технологическую платформу для крупнейших городов проведения Тотального диктанта - Москвы и Новосибирска, где суммарно текст напишут 30 тысяч участников на пятистах площадках. Теперь участники, написавшие диктант в Москве и Новосибирске, не только смогут увидеть количество ошибок в личном кабинете на официальном сайте проекта, но и сами работы, что, по словам организаторов, принципиально ново и важно для достижения основной просветительской миссии проекта.

Партнерство с крупнейшим в Европе производством по оцифровке решит одну из главных задач последнего этапа акции - увеличения скорости обработки результатов и повышения качества оценки работ, сводя практически к минимум человеческий фактор. Не только упростится техническая организация процесса и сократится время обработки информации, но и риск ошибок при вводе данных будет сведен к нулю.

«В прошлом волонтеры, которые вводили данные вручную, могли уставать, ошибаться, например, при наборе имени участника, - отметила Ольга Ребковец, - после этого участник проекта уже не мог найти свои результаты в системе, он был вынужден приходить лично в штаб ТД и поиск велся на месте. Человеческий фактор исключить никто не мог».

После двойной проверки каждой работы и проставления результатов 15 апреля более 20 000 тысяч работ с 400 площадок столицы, среди которых даже такие, как Московский Зоопарк, Метрополитен, Останкино и др. будут доставлены в Центр Сканирования корпорации. Еще около 10 000 работ из Новосибирска - загружены на облачный сервер. «Процесс будет разбит на отдельные операции по принципу конвейера, - комментирует Жанна Синицына, начальник отдела внешних коммуникаций ЭЛАР. – На этапах оцифровки и индексирования весь процесс контролируется производственной системой, ведется электронный маршрутный лист, что полностью исключает возможность путаницы и ошибок, связанных с «человеческим фактором», несмотря на то, что работа осуществляется людьми. На каждом этапе предусмотрена система контроля качества. Распознавание рукописного текста – это трудоемкий процесс, поэтому наши технологии и разработки, штат профессиональных операторов позволяют сделать этот тип работы максимально точным, быстрым и структурированным. Мы рады поддержать столь значимую акцию и способствовать использованию ИТ в просветительских проектах».

После сканирования и обработки бланков участников Тотального диктанта организаторам будут переданы электронные копии, рассортированные по папкам, каждая из которых относится к месту написания диктанта – площадке, и базы данных, где будут представлены результаты работ для загрузки в личные кабинеты пользователей на сайте проекта. «Для нас было принципиально важно довериться профессионалам высокого уровня и безупречной репутации. Корпорация ЭЛАР дает нам полную уверенность в успехе важнейшей фазы проекта. Наше сотрудничество и переход к оцифровке работ и индексированию результатов – это не только возможность расширить просветительскую миссию, дать людям проверить себя, сделать выводы, но и возможность для нас, организаторов ТД, продемонстрировать большую компетентную работу», - отметила Ольга Ребковец.