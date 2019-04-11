«Алтапресс» внедрила ЦПМ Xerox Versant 180 Press

Типография издательского дома «Алтапресс» завершила внедрение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 180 Press.

Теперь клиенты типографии «Алтапресс» могут в минимальные сроки получать высококачественную полиграфическую продукцию любыми тиражами. При этом доступны все востребованные виды послепечатной обработки, включая выборочное лакирование, тиснение, высечку и конгрев. Кроме того, у компании появилась возможность добавлять переменные данные, выпускать небольшие партии продукции до запуска основных тиражей в офсетное производство и оперативно перепечатывать заказы при обновлении макетов.

В результате установки Xerox Versant 180 Press в «Алтапресс» возрос общий объём производства и типография смогла более полно удовлетворять потребности клиентов, получая при этом больше прибыли.

«Мы не ставим перед собой задачу просто продавать отпечатки, — сказала Светлана Липовик, директор типографии «Алтапресс». — Наша цель — продавать интересные идеи, умный дизайн, необычные эффекты и материалы, которые убедят потребителей сделать выбор в нашу пользу и принесут нам больше прибыли, чем стандартные полиграфические услуги».

Типография установила Xerox Versant 180 Press в июле 2018 года в сотрудничестве с компанией «НТЦ Галэкс» — партнёром Xerox. «Алтапресс» использует машину для печати календарей, приглашений, флаеров, каталогов и другой малотиражной продукции. При этом типография активно применяет плёнку, текстурные бумаги и другие специальные материалы в сочетании со сложными видами отделки.

«У "Алтапресс" есть всё необходимое для успешного развития в сегменте цифровой печати: почти 30-летний опыт работы на рынке, собственная дизайн-студия, креативные решения, а теперь ещё и высокотехнологичная ЦПМ, — отметила Анастасия Казакова, руководитель направления печатных решений компании «НТЦ Галэкс». — Мы уверены, что всё это поможет типографии выделить своё предложение на фоне конкурентов, извлекая максимальную выгоду из синергии цифровой и офсетной печати».