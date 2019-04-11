Airbus представила умный пассажирский салон на базе платформы Connected Experience

Airbus сообщила о начале внедрения технологий интернета вещей при создании пассажирских салонов своих самолетов и представила такой умный салон. Интернет-платформа получила название Airbus Connected Experience. В проекте также принимают участие крупные поставщики оборудования, среди которых: gategroup, Stelia Aerospace, Recaro Aircraft Seating. Ожидается, что этот проект также поддержат и другие игроки авиационной отрасли.

Платформа Airbus Connected Experience будет собирать и анализировать все данные, получаемые от основных элементов салона, например, кресел, багажных полок, систем развлечения и освещения, тележек бортового питания, туалетных комнат и т.д. Собранная информация будет загружаться на iPad, с помощью которого бортпроводники смогут контролировать работу всех систем салона самолета. Так, моментальные персональные уведомления на экране планшета позволят быстро отследить, какая из багажных полок не полностью закрыта, кто из пассажиров не пристегнул ремни безопасности на взлете или посадке, кто просит дополнительный стакан томатного сока, сколько порций горячего питания осталось на борту и многое другое.

Такой подход значительно упростит работу бортпроводников, позволит более оперативно реагировать на запросы и, как следствие, предоставлять более высокий уровень сервиса пассажирам, считают в компании. Кроме того, все полученные данные будут сохраняться в специальном облачном хранилище на случай, если эта информация потребуется авиакомпаниям для анализа предпочтений пассажиров, выявления определенных трендов относительно тех или иных маршрутов или же оценки работы салонного оборудования и проведения превентивного обслуживания.

Однако, основная задача Airbus Connected Experience – сделать авиаперелет более персонализированным. Ожидается, что салон будет «общаться» с пассажирами как с помощью персональных мобильных устройств, так и встроенных систем интерактивной связи. Например, умные багажные полки сами покажут, есть ли там свободное место и сколько вещей в них еще поместится. При желании пассажир сможет даже забронировать место для чемодана со своего телефона еще до того, как попадет на борт. Технология умных кресел позволит сканировать и запоминать индивидуальные настройки каждого пассажира, а данные по прошлым поездкам будут собираться в единой базе данных, что позволит креслу самому предлагать пассажиру его любимый наклон спинки или положение подголовника. Путешественники смогут заказывать любимое питание и напитки из меню на борту через телефон еще до того, как начнется обслуживание. Кроме того, система развлечений в полете будет предлагать пассажирам персонализированный контент, основываясь на их интересах, предпочтениях и наиболее частых запросах в интернете. При желании пассажиры также смогут синхронизировать свой девайс с системой развлечений и смотреть любимые фильмы с персонального экрана, встроенного в спинку впереди стоящего кресла.

Airbus Connected Experience будет в первую очередь доступен заказчикам самолетов семейства А320, как новых, так и уже находящихся в эксплуатации. Позднее Airbus планирует внедрять платформу Airbus Connected Experience и на другие модели.