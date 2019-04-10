Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс»

Qlever Solutions, российский разработчик решений в области бизнес-аналитики, объявил о том, что в «Энергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о клиентах. Система разработана Qlever Solutions, в качестве платформы использовалось программное обеспечение Qlikview.

В «Энергосбыт плюс» используется несколько учетных систем, основу которых составляет биллинг. Кроме биллинга применяется также ряд других систем, в которых обрабатывается большое количество данных. Это системы для расчета с физическими лицами за жилищно-коммунальные услуги, для учета договоров и обращений клиентов, для работы с должниками.

До внедрения разработанного Qlever Solutions решения данные о заказчиках самостоятельно обрабатывались каждым из филиалов «Энергосбыт плюс». Требовалось объединить данные из разных филиалов и нескольких учетных систем, что позволило бы контролировать их качество перед дальнейшим использованием.

В результате проекта создана прозрачная структура корпоративных данных, которые обрабатываются учетными системами «Энергосбыт плюс», а также был разработан метод, позволяющий автоматически верифицировать информацию.

Разработанное Qlever Solutions решение, состоит из набора приложений на платформе Qlikview. Приложения интегрированы с учетными системами, из которых они загружают информацию, а на их базе созданы бизнес-процессы по сверке данных и исправлению ошибок.

«Мы используем много учетных систем, в них обрабатывается огромное количество данных — сказал Гавриил Погорелов, разработчик направления аналитики управления маркетинга "Энергосбыт плюс", — нам требовалось решение, которое позволило бы точно знать, что и где хранится, все ли сотрудники работают с одной информацией, какие данные являются исходными и какие неточности они могут содержать».

Разработка системы началась с изучения существующих данных и процессов их создания. Для этого данные были загружены из учетных систем. Изучалось, как избегать неточностей. В результате были разработаны правила проверок информации. Сегодня анализ данных происходит «на лету» во время загрузки информации в приложения Qlikview. Это позволяет выявлять несоответствия и следить за качеством данных.

Одним из ключевых факторов, повлиявшим на выбор Qlikview в качестве платформы, стало то, что для консолидации информации не потребовалось создавать отдельную систему хранения данных.

Другой важный фактор — низкая стоимость поддержки и масштабирования решения. Это достигается за счет того, что архитектура системы соответствует лучшим практикам использования платформы Qlikview, которая сегодня является одним из самых распространенных в мире инструментов бизнес-аналитики, отмечают в Qlever Solutions. Работа каждого из компонентов решения прозрачна для заказчика и документирована.

«В основе успеха BI-проектов обычно лежит качество исходных данных — сказал Андрей Харлак, — у заказчиков есть соблазн начать BI-проект, оттолкнувшись от бизнес-задач. Но такой путь подходит лишь малому бизнесу. Крупным компаниям, где много учетных систем и филиалов, лучше отталкиваться от своих данных — сначала заниматься их качеством, и только потом смотреть, что с ними делать. Это поможет снизить проектные риски и сократить срок разработки BI-решения».

Разработка системы для консолидации и верификации корпоративной информации стартовала в феврале 2018 г. Проект включал консалтинг, обследование, разработку приложений на платформе Qlikview и обучение работе с системой сотрудников «Энергосбыт плюс». В проектной команде со стороны Qlever Solutions участвовало несколько разработчиков, архитектор Qlik, аналитик и менеджер проекта.