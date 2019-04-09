«Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД

«Тринити» представила обновленные системы хранения данных (СХД) под собственным брендом Flexapp на базе управляющего ПО Raidix 4.X.

Улучшения в СХД Flexapp коснулись программной компоненты решения: новая версия управляющего ПО Raidix 4.X обеспечивает расширенную поддержку дополнительного аппаратного обеспечения и более высокую скорость работы системы. В обновленной прошивке также реализована функциональность удаленной репликации, которая обеспечивает дополнительную защиту данных за счет хранения копий на удаленных СХД.

СХД Flexapp под управлением ПО Raidix станет оптимальным выбором для заказчиков с высокими требованиями к производительности и отказоустойчивости, считают в «Рэйдикс». Преимуществами решения также являются совместимость со всеми ключевыми протоколами, операционными системами, приложениями, а также гибкость масштабирования и управления. Производительность СХД Trinity Flexapp на базе ПО Raidix 4.X была протестирована технической командой «Рэйдикс».

«На сегодняшний день команда "Тринити" обладает значительным опытом интеграции СХД Flexapp на базе программных продуктов Raidix 4.X, в том числе в инфраструктуры бюджетных предприятий и государственных компаний. Мы всегда готовы помочь в выборе оптимального варианта из множества различных сценариев развертывания СХД Flexapp, а также обеспечиваем направлению полноценную поддержку и при необходимости готовы организовать "живую" демонстрацию решения в "Тринити", — сказал Игорь Абрамов, технический директор «Тринити».

Управляющее ПО Raidix 4.Х включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Обновленная СХД Flexapp под управлением ПО Raidix 4.X, как заявляют в «Рэйдикс», отвечает требованиям политики импортозамещения и подойдет организациям, которые находятся в поиске высокотехнологичных решений российского производства.