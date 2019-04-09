Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов

Improvado, международная мартех-компания с российскими корнями, закрыла раунд общим объемом в $8 млн от 60 бизнес-ангелов и венчурных фондов. Новых инвестиций — $5 млн. Инвестировали российские Impulse VC и Cabra VC, фонд из Кремниевой долины Bullpen Capital и другие. Лид-инвестором раунда выступил фонд Bullpen Capital. Среди частных инвесторов — руководители ведущих международных компаний по технологиям в маркетинге, в том числе Bluekai, Oracle, Pubmatic, Adroll, Mediamath, Aidata и Liveramp.

Полученные инвестиции пойдут на развитие продуктового портфолио компании и масштабирование бизнеса: в апреле 2019 г. открывается офис компании в Нью-Йорке, расширяется штат разработчиков и маркетинговая команда в России и Америке. В России компания будет активно нанимать разработчиков — инженеров баз данных (Frontend (React, Redux), Backend (Python), DevOps-engineer), также маркетологов, менеджеров по продажам.

Продукты Improvado агрегируют маркетинговые данные из большого количества разных источников, анализируют и визуализируют их. Технология компании на 90% автоматизирует сбор данных, создание маркетинговых отчетов и другой аналитики без потери важной информации и необходимости найма разработчиков.

Технологический стек компании интегрирован с 200 маркетинговыми платформами и поставщиками данных — к примеру, Facebook, Google, Linkedin, Twitter и «Вконтакте». Визуализировать собранную информацию можно в удобном формате — Excel, Tableau, Looker или Google Data Studio.

Компания постоянно работает над развитием своей технологии и расширяет рынок сбыта, что обеспечило рост выручки на 300% в 2018 г.

Решениями Improvado пользуются международные бренды и мартех-компании. Например, Ancestry, Intercom, Ringcentral, медиа-агентства Havas Media, Ogilvy, OMD. Среди российских клиентов — рекламные агентства ADV Group, Da!skipper, Mediaplus, а еще технологическая платформа Between Exchange.

Даниил Кравцов, сооснователь и СEO Improvado, сказал: «Маркетологу приходится работать минимум с 12 сервисами, которые управляют рекламными кампаниями, почтовыми рассылками, интернет-аналитикой, SEO и решают другие задачи. Всего их больше 7 тыс., что почти в 20 раз больше, чем 10 лет назад. Поэтому проблема агрегирования данных стоит остро и растет спрос на связующее ПО. Рынок консолидируется и капитализируется — его инвестиционная привлекательность растет. Так, в 2018 г. крупные игроки-лидеры на рынке связующего ПО IBM, Salesforce и Talend поглотили четыре другие компании».

Кирилл Белов, управляющий партнер венчурного фонда Impulse VC, отметил: «Мы всегда инвестируем в команды и в талантливых людей. В Improvado нас привлекло умение Даниила привлекать лучших специалистов к идее и продукту и, конечно, его взгляд на будущее компании. Рынок венчурного капитала недооценивает маркетинговые технологии. Однако ясно, что при нынешнем темпе развития новых индустрий увеличивается и скорость появления новых маркетинговых и рекламных продуктов и новых ниш. Поэтому мы считаем, что в течение 3-4 лет Improvado может стать лидером отрасли и войти в клуб "единорогов"».