«Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению ERP-системы в международной фармацевтической компании «Юнифарм». Теперь закупочную деятельность, бухгалтерский, международный и налоговый учёт будет обеспечивать решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

«Юнифарм» (Unipharm, Inc) – частная фармацевтическая компания (штаб-квартира в Нью-Йорке), специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок. Корпорация широко представлена в международном масштабе, в том числе в странах СНГ и в Восточной Европе, и выходит на рынки Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Свою деятельность в России компания ведет с 1993 года, и на сегодняшний день в Российском филиале работает более 200 сотрудников.

В ходе развития бизнеса компании в России «Юнифарм» требовалась единая ERP- платформа, в рамках которой возможно вести параллельный бухгалтерский учет по стандартам РСБУ и US GAAP, налоговый учет, а также консолидированную отчетность по всей группе компаний. В рамках проекта перед менеджментом российского филиала корпорации стояла задача добиться обеспечения аналитики по структуре себестоимости с учетом трансфертного ценообразования и внутригрупповых операций.

Изучив представленные на рынке ERP-решения, руководство сделало выбор в пользу Microsoft Dynamics AX 2012 R3 - платформа обладает высокой производительностью и адаптивна к законодательным требованиям разных стран, что, несомненно, является преимуществом для международной компании. К участию в проекте была приглашена команда «Корус Консалтинг», обладающая большим опытом внедрения решений Microsoft и глубокой экспертизой в области разработки методологии финансового учёта.

«Благодаря новой системе на базе Microsoft Dynamics AX мы получили эффективный инструмент для унифицированного и оперативного формирования всей необходимой отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами. Интересной особенностью проекта является то, что выбор и внедрение нового решения начиналось из страны присутствия компании, России, а не из штаб-квартиры. На текущий момент в приоритете недавно стартовавший проект тиражирования решения на все подразделения корпорации, в том числе на международные представительства», – отметил Артур Безлюдов, финансовый директор «Юнифарм».

«В новой ERP-системе в едином контуре отображаются все операции, связанные с управлением товаром, складом и продажами, финансовая отчётность формируется в ней параллельно по двум стандартам (РСБУ и US GAAP). Это позволяет руководству компании избегать дополнительных временных и финансовых затрат на трансформацию данных и видеть поступающую информацию в режиме реального времени. Также новая платформа была интегрирована с существующим решением по управлению кадрами на базе 1С», — сказал Дмитрий Ващилов, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».