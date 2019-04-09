Исследование «Лаборатории умного вождения»: ИИ помог автомобилистам на 30% реже нарушать скоростной режим

«Лаборатория умного вождения», российский разработчик и интегратор connected car решений для автомобилей, провела исследование стиля вождения своих клиентов по всей России. В результате анализа было выявлено как установка телематической системы с обратной связью влияет на поведение на дорогах водителей разных марок автомобилей.

Общая статистика показала, что в среднем автомобилисты, только установившие систему, совершали семь резких маневров (включая ускорения, боковые перестроения и резкие торможения) и десять превышений скорости на каждые 100 км. При этом скоростной режим нарушали почти все водители. В ходе исследования было выявлено, что более половины клиентов (62%) улучшили среднюю оценку манеры вождения, получая обратную связь от телематической системы «Элемент». В среднем водители стали совершать на 17% меньше резких маневров и на 29% реже превышать скорость. Причем была отмечена интересная корреляция, чем хуже водитель ездил в первый месяц использования системы, тем сильнее он улучшал свои показатели впоследствии.

Эксперты компании выяснили, что владельцы всех марок автомобилей, использующие систему «Элемент» более месяца, стали реже превышать скорость. Например, тщательнее соблюдать скоростной режим стали водители автомобилей премиальных марок (Porsche, Land Rover, BMW), стиль вождения которых, в среднем, является менее спокойным, чем у остальных участников дорожного движения. Так, водители Porsche за период пользования системой снизили количество превышений почти на 30%, с 19 до 14 раз на 100 км. Владельцы Land Rover и BMW также снизили количество нарушений скорости больше чем на 20% и сейчас в среднем совершают 13 и 11 превышений на 100 км соответственно. Наиболее предрасположенными к улучшению стиля вождения оказались водители Toyota: они стали ездить мягче на 39% и снизили количество превышений с 11 до 7.

Наиболее спокойными водителями на дорогах можно назвать владельцев марок автомобилей среднего класса (Hyundai, Renault, Ford и т.д.). В среднем владельцы Renault превышают скорость около пяти раз на 100 км и эта цифра отражает улучшение стиля вождения на 35%. Несмотря на то, что водители Lifan и Citroen ведут себя достаточно безопасно на дороге (превышают скорость в среднем шесть раз на 100 км), они также улучшили этот показатель с первого месяца использования телематической системы на 20%.

Самыми аккуратными участниками дорожного движения можно считать водителей Mazda, они стали более чем в два раза реже совершать резкие маневры, осуществляя два опасных действия вместо пяти. Водители Lexus также существенно изменили свою манеру поведения на дороге и стали совершать опасные маневры на дороге на 42% реже, снизив их количество с девяти до пяти на каждые 100 км. Водители Audi и Mercedes-Benz, количество резких действий на каждые 100 км которых равно семи, также смогли улучшить свой стиль вождения на 29% и 25% соответственно.

Результаты исследования выявили высокую зависимость поведения водителей на дороге от наличия телематической системы с обратной связью в автомобиле. AI (Искусственный интеллект), разработанный «Лабораторией умного вождения», позволяет не только оценивать соблюдение скоростного режима и аккуратность водителей на дороге, но и давать рекомендации о том, как ездить безопаснее, считают в компании.

«Мы провели глубинное исследование, в котором выяснили, что искусственный интеллект напрямую влияет на повышение безопасности на дорогах. Получая обратную связь о стиле вождения от нашей компании, владельцы автомобилей могут контролировать количество нарушений скорости и резких маневров. В дальнейшем это помогает им улучшить свой стиль вождения, не только с целью экономии на владении автомобилем, но и для повышения безопасности всех участников дорожного движения», – отметил Александр Морозов, директор департамента статистики и аналитики компании «Лаборатория умного вождения».

Данные были получены с автомобилей, оборудованных телематическим устройством «Элемент». Для сравнительного анализа были взяты данные за первый месяц пользования системой и за период декабрь 2018 г. – март 2019 г.