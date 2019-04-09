«Газпром нефть» внедрила цифровую систему управления логистикой в Арктике

«Газпром нефть» объявила о запуске первой в мире цифровой системы управления арктической логистикой. Проект «Капитан» реализован для обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза всего объема добываемой нефти сортов ARCO и Novy Port и оптимизации управления логистикой. Система, разработанная специалистами «Газпром нефти», работает в трех режимах: долгосрочное и оперативное планирование, диспетчеризация арктического флота и аналитика с использованием искусственного интеллекта.

Аналитическая система использует такие потоки информации, как объемы суточной добычи на Новопортовском и Приразломном месторождениях «Газпром нефти» и объемы накопления нефти в нефтехранилищах, местоположение и параметры движения судов, данные о ледовой обстановке на маршрутах, графиках приливов и отливов, погодных условиях, возможность формирования новых стандартных для рынка партий поставок сырья. Внедрение системы позволило значительно сократить сроки планирования и согласования операций по отгрузке нефти и оптимизировать транспортные издержки.

Функциональность системы позволяет в режиме реального времени вести комплексный анализ эффективности эксплуатации флота, оценивая скорость движения на маршруте, расход топлива, объем загрузки судов. «Капитан» осуществляет онлайн-мониторинг местоположения и параметров движения судов, грузовых операций, маршрутов и ледокольных проводок. Ежедневно система обрабатывает около 7 тыс. входных параметров и выдает оптимальные логистические решения, просчитывая более 1 млн возможных вариантов и оперативно реагируя на возможные отклонения. Система самостоятельно формирует оптимальный график использования танкерного и ледокольного флота, отгрузок с терминалов и плавучего нефтехранилища и синхронизирует все звенья цепочки поставок. Ее функциональность позволяет оперативно формировать график отгрузок нефти с горизонтом до трех лет, что обеспечивает возможность оптимизации состава фрахтуемого и собственного флота компании.

Задача новой системы – безопасно управлять логистикой в Арктике и обеспечивать вывоз всего объема добываемой нефти с минимальными затратами. Она круглосуточно отслеживает параметры доступности месторождений и нефтехранилищ компании с учетом прогноза погодных условий, включая данные по ледовой обстановке – это позволяет при необходимости оперативно корректировать логистику арктического флота «Газпром нефти». Кроме того, возможности работы системы в предиктивном режиме за счет накопленных исторических данных позволяют прогнозировать потенциальные ограничения, которые могут возникнуть на пути движения судов, и предлагать более оптимальные и безопасные маршруты.

«Вопрос бесперебойной и эффективной логистики является критически важным для арктических месторождений "Газпром нефти", которые находятся в удаленном доступе от инфраструктуры: объемы добычи имеют прямую зависимость от своевременного вывоза углеводородов. Применение цифровых технологий позволило нам повысить эффективность работы компании в российской Арктике: уже по результатам опытно-промышленной эксплуатации системы "Газпром нефть" добилась снижения затрат на 10% в рамках действующей логистической схемы круглогодичного вывоза нефти арктических сортов. По итогам года система комплексно продемонстрирует преимущества нового подхода компании к организации логистики для транспортировки растущих объемов нефти с месторождений, расположенных в арктической зоне. В перспективе «Капитан» имеет потенциал стать частью комплексного плана по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры для увеличения грузопотока по Северному морскому пути», – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.