Youscan запустила подробный анализ контекста изображений в социальных медиа

Youscan, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», провела глобальное обновление Youscan Visual Insights. Систему научили не только распознавать логотипы брендов и предметы на фото, но и подробно анализировать ситуацию потребления: пол, возраст, профессию, действия запечатленных персонажей, цвета и даже типы фото и экспозиции.

Youscan – компания, специализирующаяся на соцмедиа-аналитике. Youscan Visual Insights 2.0 ориентирована на крупных корпоративных клиентов. Как утверждают в компании, ежедневно система анализирует десятки миллионов изображений онлайн и помогает многим брендам находить полезные потребительские инсайты. Новая функциональность не только расширяет существующие возможности, но и открывают дорогу для совершенно новых кейсов применения.

Помимо отслеживания визуальных упоминаний по логотипам, Youscan теперь помогает маркетологам составить полную картину окружения бренда, распознавая следующий контекст: занятия и активности – распознаются около 60 видов активностей на изображениях: бег, катание на велосипеде, приготовление пищи, публичные выступления, плавание, вождение машины и пр.; профессии – определяются около 40 наименований специальностей и хобби: от музыкантов и моделей до тяжелоатлетов и наездников; персоны – определяется не только пол человека на фотографии, но и его возрастная категория: младенец, ребенок, юноша/девушка, мужчина/женщина, пожилые люди; цвета – распознается доминирующий на изображении цвет, что особенно ценно в визуальной коммуникации с аудиторией: обосновать выбор цветовой гаммы рекламных материалов станет проще, опираясь на реальные цифры; тип фото – селфи автоматически отделяются от обычного портретного фото, монохромные фотографии от разноцветных, натюрморт от портрета, макросъемка от общих фотографий, коммерческие фото продукта от UGC (user generated content); сцены и события – анализируются типы и виды мероприятий, обстановка, время суток, погодные условия и пр., всего около 430 сцен из ситуаций потребления.

Собирая эту информацию и анализируя ее, бренды смогут достичь высокой точности попадания в аудиторию со своей рекламой, вносить экономически оправданные изменения в продукт, находить нужных и самых целевых инфлюенсеров, а также гибко и оперативно реагировать на потребительский запрос, предлагая только то, что нужно и как нужно, отмечают в компании.

Анна Громова, специалист по исследованиям рынка Восточно-Европейского региона PepsiCo, отметила: «Для нашей компании это была возможность увидеть, как выглядят реальные ситуации потребления. Аналитические возможности системы позволили нам выделить общие параметры потребления, а также получить интересные инсайты на индивидуальном уровне».

Екатерина Рыжкова, руководитель направлений «Ритейл и образование» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказала: «Youscan – одна из самых продвинутых отечественных команд, которые постоянно технологически развиваются и двигают рынок цифровых услуг. Начав с небольшого стартапа 10 лет назад, эти ребята сегодня в списке high performers международного рейтинга систем мониторинга и аналитики, чего пока не достигала ни одна компания этой индустрии».